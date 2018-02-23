Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Akdeniz'de tek taraflı doğalgaz arama çalışmaları kapsamında faaliyet gösteren İtalyan enerji şirketi ENI'ye ait sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarından ayrıldığı bildirildi.

LİMASOL LİMANI'NA DOĞRU HAREKET ETTİ

Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Rum RIK Radyosuna yaptığı açıklamada, sondaj gemisinin, arama yapacağı bölgeye Türk donanmasının engellemesi sebebiyle ulaşamadığını belirterek, geminin demirlediği noktadan Limasol Limanı'na doğru hareket ettiğini açıkladı.

"PLANIMIZI İPTAL ETMEYECEĞİZ"

Hristodulidis, ENI'nin bölgedeki sondaj planlarının ertelendiğine dikkati çekerek, "İtalyan sondaj gemisi bölgeden ayrılarak Limasol'a geldi. Ancak, Kıbrıs Cumhuriyeti enerji planlarını iptal etmeyecek." diye konuştu.

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Sözcü Hristodulidis ayrıca Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis'in Brüksel'deki AB Zirvesi'nde liderlerle bir araya gelerek bölgedeki gelişmeler konusunda bilgilendireceğini, AB'den Türkiye'ye karşı gerekli tepkiyi göstermesini beklediklerini kaydetti.

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Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Viktoras Papadopoulos da bugün bir kez daha sondaj gemisinin Türk donanması tarafından engellendiğini iddia ederek, geminin bölgeden ayrıldığını söyledi.

FAS'A GİDECEK

Rum basınına göre, ENI'ye ait "SAIPEM 12000" isimli sondaj gemisi Limasol Limanı'nda 2-4 gün arasında demirleyerek, yeni bir arama yapmak üzere Fas'a doğru hareket edecek.