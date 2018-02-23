Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.BMGK'nın insani yardımların ulaştırılması için Doğu Guta'da 30 günlük ateşkes sağlanmasını öngören karar tasarısını değerlendiren Lavrov, "Tasarıyı destekliyoruz ancak militanların ateşkese uyacaklarına ve Şam'a saldırmayacaklarına yönelik bir garanti bulunmuyor" diye konuştu.

Doğu Guta'daki durumun gerçekçi şekilde çözülmesi için kendi formüllerini istişare etmeye hazır olduklarını belirten Lavrov, "Bizim önerimiz hem Doğu Guta’daki hem de tüm dış aktörlerin vereceği garantiyle ateşkesin uygulanmasını esas alıyor. Tasarının uygulanabilir olması için buradaki militanların üzerinde nüfuzu olan aktörlerin garantisi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Rusya, İran ve Türkiye’nin garantör ülkeler olduğu Astana sürecine de değinen Lavrov, "Astana süreci, ABD'nin Suriye'yi bölmeye yönelik planlarını bozuyor. Bu nedenle de Amerikalılar bu süreci küçümsemek için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

400 BİN SİVİL ABLUKA ALTINDA

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin sivil bulunuyor.Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan hasta binlerce sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser vakaları. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ile çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden hayatını kaybetti. Son günlerdeki hava saldırılarında 22 hastane hedef olurken, ölenlerin sayısı 300'ü geçti.