Bakanlık Türkiye, İtalya, Kore, İspanya ve Birleşik Krallık ihracatçılarının ABD'de karbon ve alaşım çelik tel fiyatlarında damping yaptığını belirlediğini açıkladı.

Açıklamada İtalya'nın yüzde 12.41-18.89, Güney Kore´nin yüzde 41.10, İspanya´nın 11.08-32.64, Türkiye'nin yüzde 4.74-7.94 ve Birleşik Krallık'ın yüzde 147.63 damping yaptığının belirlendiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Başkan (Donald) Trump en başından beri ABD sektöründeki adil olmayan ticaret uygulamalarını ticaret kanunlarımızla güçlü bir şekilde yöneteceğini açıkça belirtti" dedi ve ekledi:

"Bugün verilen bu karar, gerçeklerin tam ve adil bir şekilde değerlendirildiği mevcut yasa, düzenleme ve uygulamalara uygun bir şekilde yürütülen açık ve şeffaf bir inceleme sonrasında verilmiştir."

Açıklamaya göre 2016 yılında ABD'nin karbon ve alaşım çelik tel ithalat rakamları şöyleydi: İtalya´dan 12.2 milyon dolar, Güney Kore´den 45.6 milyon dolar, İspanya´dan 40.7 milyon dolar, Türkiye´den 41.4 milyon dolar, Birleşik Krallık´tan 20.5 milyon dolar.

İncelemenin yapılması için başvuruda bulunan şirketlerin Gerdau Ameristeel US Inc. (Florida), Nucor Corporation (North Carolina), Keystone Consolidated Industries (Texas), and Charter Steel (Wisconsin) olduğu belirtildi.

Trump hükûmetinin önceliklerinden birinin ABD ticaret kanunlarının uygulanması olduğu belirtilen açıklamada 20 Ocak 2017´den 20 Mart 2018´e kadar ABD Ticaret Bakanlığı 102 antidamping ve ek gümrük vergisi incelemesi başlattı. İnceleme sayısı bir yıl öncesine göre yüzde 96´lık bir artışa işaret ediyor.