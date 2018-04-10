Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye rejiminin Duma'da gerçekleştirdiği katliam ABD, Fransa ve İngiltere'yi harekete geçirmişti. BMGK'da operasyon sinyalleri veren üç devlet içinde İngiltere'nin, rejime yönelik bir operasyona hazırlandığı belirtildi.

İngiliz basını, İngiltere başbakanı Theresa May ve Savunma Bakanı'nın sorumlulara geniş çaplı bir operasyon planlamaları için talimat verdiğini açıkladı.

GÜNEY KIBRIS ÜZERİNDEN OPERASYON

Suriye'ye gerçekleştirilecek harekat için üs olarak Güney Kıbrıs'ı belirleyen İngiltere, Güney Kıbrıs'ta bulunan 6 adet GR4 Tornado jeti ile rejime karşı hava operasyonları gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

YÜKSEK MENZİLLİ FÜZELERLE VURULACAK

Envanterinde bulunan Storm Shadow isimli füzelerle Suriye'yi vurmayı hedefleyen Londra yönetimi, 240 kilometre menzile sahip füzelerle uzaktan atış imkanı sağlayacak.

GR4 Tornado savaş uçaklarının operasyonu Suriye hava savunma sistemi tarafından vurulmadan yapabilmelerine de olanak sağlıyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki İngiliz üssünde bulunuyor.