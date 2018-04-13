Suriye kriziyle ilgili açıklamada bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, "BM'deki çıkmaz topyekun askeri gerilime neden olabilir" dedi.
BM'den son dakika Suriye açıklaması
13.04.2018 - 17:32 | Son Güncelleme: 13.04.2018 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye kriziyle ilgili açıklamada bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, "BM'deki çıkmaz topyekun askeri gerilime neden olabilir" dedi.
Etiketler : guterres,bm,suriye,
555868 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/555868.aspx
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