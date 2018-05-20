Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali’nin başkenti Mogadişu’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonucu sel meydana geldi. Yaşanan olay sonrası bazı evlerin çökmesi ve elektrik sızıntılarının yaşanması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Selden etkilenen yaşlılar ve çocuklar hastaneye kaldırılırken, 301 evin de sular altında kaldığı öğrenildi.

Sel felaketi sonucu, başkentte hayat dururken, 2’inci el araba satan bir şirketin parka halinde olan arabaların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Mogadişu Belediyesi yaşanan olaylardan sonra evsiz kalan vatandaşlara yardım götürürken, Belediye Başkanı Abdurahman Osman ise, “Yağmur Allah’ın nimeti ama yağmur şiddetli olunca sele dönüştü ve çok sayıda insanlar bundan dolayı zarar gördü. Durumu cumhurbaşkanı ve başbakana bildirdim ve onlar da yapılan acil yardımların artırılmasını söylediler. Biz belediye olarak selden etkilenen vatandaşlar için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.