Adebahr, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında,  Almanya'da yasak  olmasına rağmen, Türkiye’deki bazı partilerin ve siyasetçilerin bu ülkede seçim  kampanyaları yürüttüğüne ilişkin soru üzerine, bu konuda sadece Alman hükümetinin  bir yıl önce yaptığı ve  büyükelçilere ilettiği düzenlemeye işaret edebileceğini  belirtti.

AB üyesi olmayan ülkelerde resmi bulunan kişilerin ilgili ülkedeki  seçim tarihinden 3 aydan az bir süre kala Almanya’da seçim kampanyası yapmasına  izin verilmediğini anlatan Adebahr,  bunun geçerliliğini koruduğunu bildirdi.

"Etkinliklerin ve toplantıların somut onayı yerel yönetimler ve yerel  resmi daireler tarafından veriliyor." diyen Adebahr, Alman hükümeti olarak bu  düzenlemenin arkasında bulunduklarını ve bunu ilgili taraflara ilettiklerini  aktardı.

Alman makamları hafta sonu, HDP’nin Köln'de yaptığı mitinge göz yummuş  ve burada HDP'nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin  Demirtaş'ın sesli mesajının dinletilmesine izin vermişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl 16 Nisan’da yapılan referandum  öncesinde Türkiye ile yaşanan tartışmalar üzerine, AB üyesi olmayan ülkeler için  Almanya'da seçim kampanyası yapma konusunda bir düzenleme getirmişti.

Buna göre, yabancı ülkede resmi görevi bulunan bir kişinin, seçim  kampanyası kapsamında Almanya'da bir etkinlikte konuşma yapması için Alman  hükümetinden izin alması gerekiyor.

Düzenleme uyarınca, ilgili ülkedeki seçim tarihine 3 aydan az bir süre  kalması durumunda genel olarak bu izin verilmiyor.