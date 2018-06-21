Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek Dünya Miras Komitesi toplantısına İsrail heyetinin de katılacağının duyurulmasının ardından basında yer alan haberlere Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, hiç bir yetkilinin İsrail'le diplomatik ilişki kurma yönünde bir beyanatta bulunmadığı ve söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Bahreyn'in, bölgede adil ve kapsayıcı barışın temellerini belirleyen Arap Barış Planı'na bağlı olduğu vurgusu yapıldı.

İsrail merkezli i24NEWS haber sitesi, ismini vermediği Bahreynli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Manama yönetiminin Tel Aviv'le diplomatik ilişkiler kurma niyetinde olduğunu ifade etmişti. Söz konusu yetkili, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişki kuran ilk Körfez ülkesi olacağını ve bu yakınlaşmanın ülkesinin temel ilkeleriyle çelişmediğini kaydetmişti.

Bahreyn Kültür ve Tarihi Eserler Kurumu Dünya Miras Danışmanı Munir Boşnaki, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Manama'da 24 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısına İsrail'den bir heyetin de katılacağını duyurmuştu.

Bahreyn ile İsrail arasında doğrudan diplomatik ilişkiler bulunmasa da son dönemde iki taraftan da yakınlaştırıcı açıklamalar geliyor.

Arap Birliği'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2002'de düzenlediği zirvede, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması, Filistinli mültecilerin sorununa adil çözüm bulunması, İsrail'in, Suriye'de Golan Tepeleri ile Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi, karşılığında da Arap ülkelerinin İsrail'i tanıması ve ilişkilerini normalleştirmesini" öngören Arap Barış Planı kabul edilmişti.