Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

El-Arabiye televizyon kanalının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yetkili bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan topraklarındaki Necran kentinde sivillerin yaşadığı bölgeyi hedef alan balistik bir füze attı.

Necran'a atılan balistik füzenin herhangi bir can kaybı yaşanmadan koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından havadayken imha edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü geçen pazartesi Albay Maliki Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a 2015'ten bu yana 161 balistik füze fırlatıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.