Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'nin İdlib kentinin rejim karşıtı silahlı gruplar ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldelerinden 6 bin 900 rejim yanlısı kişinin otobüslerle tahliyesi başladı.

Esad rejimi de İdlib'den tahliyelere karşılık alıkoyduğu bin 505 sivil ve muhalifin İdlib'e geçişine izin veriyor.

Sivil ve muhalifler, Halep’e bağlı Eys Tepesi geçiş noktasından İdlib'e tahliye ediliyor.

Fua ve Kefreya beldeleri boşaltılmış olacak

Böylece 3 yılı aşkın süredir muhalifler ve rejim karşıtı askeri grupların kuşatmasında bulunan, Fua ve Kefreya beldeleri boşaltılmış olacak.

Daha önce de söz konusu beldelerden tahliyeler gerçekleşmişti. Karşılığında Madaya, Zebadani ve Yermük Kampı bölgeleri ile rejimin cezaevlerindeki birçok tutuklu serbest kalmıştı.

Şii nüfusa sahip Fua ve Kefreya'yı, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı militanlar kontrol ediyor.

Beldeler 3 yılı aşkın süredir kuşatmada olsa da rejim, havadan yoğun şekilde insani ve askeri yardım ulaştırıyor. Halkın ihtiyaçları bu şekilde karşılanıyor.

Muhalifler, iki beldeyi rejimin kuşatmada tuttuğu onlarca bölgede katliam yapmasını engellemek amacıyla ablukaya almıştı.