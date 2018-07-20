Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Margvelaşvili Putin'e yazılı olarak cevap verdi.

Margvelaşvili, yazısında "NATO-Gürcistan ittifakı bu bölgede güvenliğin sağlanmasına hizmet ediyor ve tam da Rusya'nın sınırlarında istikrara katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Tiflis tarafından iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik defalarca yapıcı adım atıldığını ve sorunların çözülmesi için Gürcistan'ın barışçıl politikayı seçtiğini vurgulayan Margvelaşvili, yeniden güven sağlanmasının, komşu devletin toprak bütünlüğü ve egemenliği ihlal edilerek mümkün olamayacağını belirtti.

Rusya'ya, iki ülke arasında 2008 yılındaki Güney Osetya savaşının ardından imzalanan ateşkes anlaşmasına uyma ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ile egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Margvelaşvili, bunun iki ülke arasındaki ilişkiler için pozitif bir adım olacağını bildirdi.

Margvaleşvili yazısında ayrıca, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya'dan sürgün edilen Gürcistan vatandaşlarına kendi evlerine dönmeleri için imkan verilmesi gerektiğini kaydetti.

Putin, başkent Moskova'da Rusya'nın daimi temsilcileri ve büyükelçiler toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'ya doğrudan tehdit oluşturan saldırgan adımlara aynı oranda tepki göstereceklerini, Ukrayna ve Gürcistan'ı NATO'nun askeri yörüngesine dahil etmek için çaba sarf edenlerin de sorumsuz politikalarının olası sonuçlarını düşünmesi gerektiğini belirtmişti.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Helsinki'de yaptığı görüşmenin ardından bir televizyon kanalına verdiği demeçte de "NATO'nun sınırlarımıza ilerlemesi bir tehdit oluşturuyor ve Rusya olarak Ukrayna ile Gürcistan'ın NATO'ya dahil edilmesine son derece olumsuz tepkiler vereceğiz." ifadesini kullanmıştı.