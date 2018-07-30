Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzensiz göçün doğası nedeniyle korkuya neden olduğunu söyleyen Borrell ancak durumun aslında sakin olduğunu ifade ederek, "Şu anda Ürdün'deki 1,3 milyon Suriyeli mülteciye kıyasla 600 kişi kitlesel değildir." dedi.

Şu andaki göçün kontrol edilebilir düzeyde olduğunu kaydeden Borrell, "40 milyondan fazla nüfusu olan bir ülke için bugüne kadar yaklaşık 20 bin göçmenden bahsediyoruz." diye konuştu.

"Yeni kana ihtiyacımız var"

Göçmenlerin birçok ülkesinin düşük doğum oranına sahip olduğu Avrupa'ya yardımcı olabileceğine dikkati çeken Borrell, "Avrupa'nın demografik gelişimi; eğer yavaş yavaş yaşlanmakta olan bir kıtaya dönüşmek istemiyorsak yeni kana ihtiyacımız olduğunu, bu yeni kanın da bizim üreme kapasitemizden gelmediğini gösteriyor." görüşünü paylaştı.

Öte yandan, İspanya hükümetinden yapılan açıklamada, düzensiz göçün yönetilebilmesi için 30 milyon avroluk bütçe planlaması yapıldığı belirtildi.

Bu paranın, gelen kişinin sığınma hakkı olup olmadığının tespitine kadar, karşılama, battaniye, yiyecek gibi temel ihtiyaçlar için kullanılacağı kaydedildi.

Uluslararası Göç Örgütüne göre, ocak ayından bu yana İspanya'ya deniz yoluyla 21 bin göçmen geldi ve göç girişimi sırasında 304 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'daki yeni hükümetin sert tutumu nedeniyle Libya-İtalya rotasının kullanımında yüzde 80 azalma görülürken İspanya, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin ana hedefi haline geldi.