Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi! Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Endonezya'da şiddetli bir deprem daha oldu.

Reuters haber ajansına bilgi veren görgü tanıkları, 5,9 büyüklüğündeki depremin bazı binaları yıktığını söyledi. Endonezyalı yetkililer, depremin büyüklüğünü 6,2 olarak verdi.

Sarsıntının hissedilmesiyle insanlar panik halinde binalardan dışarı fırladı.

Yerel saatle 13.25'te meydana gelen sarsıntının merkez üssü, hafta sonu gerçekleşen 7'lik depremle aynı ada, Lombok.

Endonezya'yı Pazar günü sallayan 7 büyüklüğündeki deprem, 347 insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.

Endonezya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattı üzerinde yer alıyor. Dünyada en çok depremin meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda en fazla aktif volkana da ev sahipliği yapıyor.

Endonezya'yı 2004'ün son günlerinde vuran 9 büyüklüğündeki deprem ve peşinden gelen tsunami, 240 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştı.