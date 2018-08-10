Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhammed Rabah GAZZE İHA

Filistin’in Gazze şehrinden İsrail’e atılan 180’den fazla roket, İsrail’in eline yeni bir katliam için koz oldu. Gece atılan roketlerden 30’u, İsrail ordusunun Demir Kubbe adlı füze savunma sistemi tarafından engellenirken, 6’sı Sderot kasabasına düştü. Hamas’ın askerî kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının üstlendiği saldırıda 11 İsraillinin yaralanmasının ardından İsrail hava kuvvetleri Gazze’yi bombalamaya başladı. Yıllardır abluka altındaki Gazze’de 12 farklı bölgedeki 150 hedef vurulurken 3 Filistinli şehit düştü. İsrail jetlerinin Gazze’nin orta kesiminde yer alan El-Caferavi bölgesine yaptığı saldırıda İhmaş ailesinin evi de vuruldu. Saldırı sırasında evde bulunan İnas Muhammed İhmaş (23) isimli hamile kadın ile 1,5 yaşındaki bebeği Beyan şehit olurken, babası Muhammed ise yaralandı.

SAVAŞ HAZIRLIĞI

Bu arada İsrail’in saldırılarıyla tansiyonun yeniden yükseldiği Gazze Şeridi’nde İsrailli üst düzey bir askerî yetkiliye göre hızla savaşa gidiliyor. İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan adını vermek istemeyen üst düzey askerî yetkili, gelişmelerin Gazze’ye karşı süratle bir savaşa sürüklenildiğini gösterdiğini söyledi. Hamas’ın anlaşmadan uzaklaştığı ve savaşa yaklaştığını öne süren yetkili, İsrail ordusunun kapsamlı bir askerî operasyon durumunda daha fazla birliğini Gazze’ye yönlendireceğini belirtti. Böyle bir durumda Gazze Şeridi’ne yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim bölgelerinin de boşaltılacağını dile getiren İsrailli yetkili, ellerinde Gazze’de vurulacak oldukça fazla hedefin olduğunu ifade etti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI KINADI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıda Filistinli anne İnas Muhammed İhmaş ve 1,5 yaşındaki bebeği Beyan’ın şehit olmasına ilişkin “İnsanlıktan nasibini almamış vicdan yoksunlarının dünyanın gözü önünde masumları hedef alan bu saldırılarını telin ediyorum. Katledilen anneye ve bebeğine Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerime acil şifalar diliyorum” dedi.

Koalisyon çocukları bombaladı

Yemen’in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda 39 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığı açıklandı. Husilere ait “El-Mesira” televizyonunda yayınlanan haberde saldırıyı, Suudi Arabistan-ABD uçakları tarafından düzenlendiği belirtildi. Otobüsün, bir çarşının ortasında bombalanması sonucu ölü sayısının yüksek olduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlerin büyük kısmını, otobüsteki çocukların oluşturduğu kaydedildi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerinin olabildiğince fazla sayıda kişiyi kurtarmak için çalıştığına işaret ederek, Sada’daki hastanelerin teknik ekiplerle desteklendiğini belirtti. Yemen’de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Irak’ın bize 1,1 trilyon $ borcu var

İran’ın reformist milletvekillerinden Mahmud Sadıki, Irak’ın İran’a 1,1 trilyon dolar savaş tazminatı borcu olduğunu iddia etti. Sadıki “Irak, (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin) 598 sayılı karar gereği İran’a savaştaki zararların tazminatı olarak bu kadar borcu var. Ancak İran hükûmeti, Irak halkının içinde bulunduğu şartları düşünerek bunu ertelemiştir” ifadelerini kullandı. Sadıki ayrıca, Irak Başbakanı Haydar İbadi’yi “Bir milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği İran-Irak savaşından kaynaklı zararları telafi etmek yerine İran’a karşı ABD’nin tek taraflı uyguladığı zalimce ambargolara katıldığı” gerekçesiyle eleştirdi. İbadi, ABD’nin salı günü devreye giren İran’a karşı yaptırımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “yaptırımları doğru bulmadıklarını ancak Irak halkının zarar görmemesi için ABD’nin yaptırımlarına uyacaklarını” belirtmişti.