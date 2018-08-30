Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 3 milyon sivilin bulunduğu İdlib’e yönelik diplomatik görüşmeler devam ederken, sahadaki hareketlilik sürüyor. Esad karşıtlarının son kalesi konumunda olan bölgeyi rejim, batı ve güneyden vurmaya devam ediyor. Esad rejiminin İdlib’in güneyine yoğun askeri yığınak yaptığı kaydediliyor.

İdlib’deki muhalifler de Esad rejiminin operasyon ihtimaline karşı savunma hazırlıklarını sürdürüyor. İdlib kırsalı ve güneyindeki Hama ilinin Gab Ovası’nı çevreleyen savunma hattı oluşturan muhalifler, bu bölgelere çok sayıda takviye kuvvet gönderiyor, hendekler ve tüneller açıyor.

Rusya ise Suriye’deki iç savaşa müdahale ettiği Eylül 2015 tarihinden beri en büyük savaş gemisi filosunu Akdeniz’e indirdi. Rusya’nın Akdeniz’de şu anda 9 savaş gemisiyle 2 denizaltına sahip olduğunu belirten Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya’nın ilerleyen günlerde Akdeniz’e daha fazla gemi göndermeyi planladığını ifade etti.

Dünya İdlib’e yönelik muhtemel operasyonu konuşulurken, ABD donanmasının da Doğu Akdeniz’deki yoğunluğunu arttırdığı iddia edildi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki İngiliz üslerinde de askeri hareketlilik arttı. Ağrotur üssünden kalkan uçaklar Ortadoğu’ya uçuşlar yapmaya başladı. Türkiye’den de iki askerî konvo ise Hama’daki Murak ve İdlib’in doğusundaki Sarman bölgesine ulaştı.

Bütün bu gelişmeler olurken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib konusunda ABD ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.