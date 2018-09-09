Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



BM ise İdlib’e topyekûn bir saldırıda binlerce sivil Türkiye sınırına akın edeceğini duyurdu. Ankara ise göçü sınırlarının ötesinde karşılama planının üzerinde duruyor. İlk aşamada bölgeden gelecek göç akımını Fırat Kalkanı bölgesi ve Afrin’e yönlendirebileceği konuşulurken, Hatay ve İdlib arasında göçmenlerin bir tampon bölgede tutulması da değerlendiriliyor. Öte yandan Ankara sivil göçün yanı sıra İdlib’de bulunan terör örgütü mensuplarını Türkiye’ye sızmasına karşı da önlemler aldığı ve denetimleri sıklaştırdığı belirtiliyor. BM uzmanları, İdlib’te yaklaşık 3 milyon insanın sıkıştığını ve nüfusun yarısının ülkenin diğer bölgelerinden İdlib’e göç edenlerden oluştuğunu belirtiyor.