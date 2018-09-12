Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya, Suriye ve İran güçlerine savaş suçu uyarısında bulundu.

"Savaş suçu hipotezi gözardı edillmemeli. Suriye'nin İdlib şehrine yapılan gelişigüzel bombardıman savaş suçu sayılmalı. " dedi.

Le Drian ayrıca "Milyonlarca insanın bu savaşın dışında tutulması için acilen harekete geçilmeli" dedi.

FRANSA GENELKURMAY BAŞKANI 'VURMAYA HAZIRIZ' DEMİŞTİ

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, İdlib'deki saldırılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Lecointre, "Eğer İdlib'de kimyasal silah kullanılırsa Suriye'yi vurmaya hazırız" dedi.

Lecointre ayrıca; Suriye'de DAEŞ'in elinde bulunan son bölgelerin de ekim ayı sonuna kadar temizlenmiş olacağını belirtti.