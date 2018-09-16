Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göçmen krizinin başlamasından bu yana Avrupa genelinde yapılan seçimlerde yabancı düşmanı, göçmen ve İslam karşıtı partiler oylarını artırmaya devam ediyor. En son İsveç'te 9 Eylül'de yapılan seçimlerde aşırı sağ görüşlü Demokratlar Partisi (SD) 2014'te yüzde 12 olan oy oranını yüzde 17,6'ya yükseltti. İsveç’teki aşırı sağın oylarını yükseltmesi, birliğin geleceğiyle ilgili endişeleri biraz daha artırdı. İşte son seçimlerde ırkçı partilerin oylarını artırdığı ülkeler...

Fransa: Ulusal Cephe'nin (FN) eski lideri Jean-Marie Le Pen, 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 10,44 oy almış, yerine geçen kızı Marine Le Pen ise oy oranını 2012'de yüzde 18'e çıkarmıştı. FN, 2015 yerel seçimlerde de yüzde 27,7 oy almıştı. 2017'de Macron'a karşı ikinci tura kalan Marine Le Pen kaybetse de oyların yüzde 33,9'unu toplamıştı.



Hollanda : 2017'deki genel seçimde Başbakan Mark Rutte'nin başında olduğu parti 33 milletvekili almış olsa da "İslam düşmanı ve Türkiye düşmanlığı yapan" Geert Wilders'in Özgürlük Partisi (PVV) 20 milletvekili aldı. 2006'daki genel seçimde yüzde 5,9, 2012'deki genel seçimde ise yüzde 10,1 oy alan PVV son genel seçimde yüzde 13'lük oy oranıyla ikinci parti olması endişelere yol açıyor.



Almanya: İlk başta Avro bölgesine karşı olan Almanya için Alternatif (AfD) partisi zamanla İslam ve göçmen karşıtı bir söylem geliştirdi. AfD, 2013 genel seçiminde yüzde 4,7 oy alabilirken, 2017 genel seçimlerinde yüzde 13,3 oyla Federal Meclis'e (Bundestag) girmeyi başardı.



Avusturya: Aşırı sağcıların Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), 2008 genel seçiminde yüzde 17,5 olan oy oranını 2013'te yüzde 20,6'ya çıkardı. İslam karşıtı politikalarıyla bilinen Avusturya Halk Partisi (ÖVP) seçimlerde yüzde 31,5 oyla birinci oldu. FPÖ ve ÖVP geçen yılki seçimlerde koalisyon hükûmeti kurmuştu.

İtalya: Göçmen karşıtlığıyla bilinen Lig ile Beş Yıldız Hareketi (M5S) öne çıkıyor. 2009'da kurulmasının ardından M5S, 2013'teki genel seçimde yüzde 25 oy alarak ikinci parti konumuna yükseldi. Son seçimde yüzde 32,6 oy oranıyla tek başına en çok oyu alan M5S ile yüzde 37 oyla seçimlerden birinci sırada çıkan merkez sağ ittifakının en çok oy (yüzde 17,3) alan partisi Lig oldu.



Macaristan : Nisan ayındaki genel seçimi oyların hemen hemen yarısını alan Viktor Orban liderliğindeki sağcı parti FİDESZ kazandı. Orban, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ile AB'nin göç politikalarına karşı adeta bir blok oluşturarak Brüksel'in de eleştiri oklarını üzerine çekiyor.



Danimarka: 2011'deki seçimde yüzde 12,3 oy alan aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi partisi 2015'te oyların yüzde 21,2'sini alarak ülkenin ikinci büyük partisi oldu.