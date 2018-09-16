Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma namazı sonrası İdlib’de “Rejimi yıkmanın dışında başka alternatif yok” adı verilen ve yüzbinlerin katıldığı protesto gösterileri sırasında Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren FETÖ’cü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın elçiyi vurduğu sırada çekilen fotoğrafının yer aldığı pankart taşındı. “Bunlar gibi kazanacağız” ve “Türkler kardeşimizdir” yazan pankartın kimler tarafından alana sokulduğu araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi’de Rus lider Putin’le bir araya gelerek İdlib dosyasını görüşmeye hazırlandığı esnada böyle bir pankartın açılması hem Suriye hem de Türkiye tarafında provokasyon olarak değerlendirildi.

Protesto gösterilerinde korsan bir şekilde pankartın alana sokulduğunu belirten ÖSO kaynakları olayı geniş çaplı soruşturduklarını kaydetti. ÖSO kaynakları, “Bu olayın provokatif bir eylem olduğu açık. Kasıtlı olarak Rusya ile Türkiye’nin arasını açmak isteyen rejimin adamları olabilir. Tahkikat sürüyor, kısa sürede fotoğraftaki kişiler bulunur ve elebaşlarına ulaşılır. Failler yakalandıklarında olay mahkemeye taşınacak. Büyük bir olasılıkla Mihraç Ural’ın adamlarından şüpheleniyoruz. Oradaki Esad yanlısı kişilerin Rusya ile Türkiye arasını açmak isteyen grupların eylemi. Türk bayrağı taşıyan, Türkiye’nin buradaki çabalarını gören kişilerin Rusya’ya böyle bir mesaj vermesi mümkün görünmüyor.” diye konuştu.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara’da 19 Aralık 2016’da katıldığı sergide Mevlüt Mert Altıntaş’ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.