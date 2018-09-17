Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika.... İran duyurdu! İdlib operasyonuna katılmayacağız...

Esad rejimine destek veren Tahran yönetimi, iç savaşın düğümünün çözüleceği İdlib'e yapılacak muhtemel bir askeri harekatta yer almayacağını açıkladı.

Esad rejimine destek veren İran yönetimi, iç savaşın düğümünün çözüleceği İdlib'e yapılacak muhtemel bir askeri harekatta yer almayacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'nin açıklamalarını, Rus medyası dünyaya duyurdu.

Kasımi, ülkesinin iç savaş ülkesi Suriye'de düğümü çözecek İdlib operasyonunda yer almayacağını söyledi.

Tahran yönetiminin Türkiye ve Rusya ile görüştüğünü belirten Kasımi, "Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, Suriye'de yalnızca danışmanlık sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

İran, iç savaşın başından bu yana Beşar Esad rejimine sahada destek veriyor.