Selçuk Böke ANKARA



Eylül ayı başından bu yana yoğun bir dış ziyaret programı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bileşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu’nun üst düzey toplantılarına katılmak üzere 23-27 Eylül tarihlerinde ABD’ye gidecek. BM Genel Kurulu’nda liderlere hitap edecek olan Erdoğan’ın, Türkiye ile ABD arasındaki siyasi ve ekonomik kriz, bölgesel konular, küresel barış, Suriye’deki son gelişmeler, İsrail-Filistin gerilimi ve mültecilerin durumu ile ilgili birçok konuya değinmesi bekleniyor. Rusya ile mutabakata varılan İdlib anlaşmasının önemine vurgu yapacak olan Erdoğan, Cenevre sürecinin yeniden canlanması ve Suriye anayasa çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiği mesajını verecek. Erdoğan, ABD destekli terör örgütü PYD/YPG tehlikesine de dikkat çekecek. Küresel barış ve istikrarın önemine değinmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terörle mücadele, yabancı düşmanlığı ve özellikle Avrupa ülkelerindeki İslam karşıtlığı konusuna vurgu yapacak. Erdoğan’ın dünya barışı için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizeceği kurulda, Türkiye’nin yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığı da hatırlatılacak. Filistin meselesine de konuşmasında yer vermesi beklenen Erdoğan, iki devletli çözümün önemine ve Kudüs ve Harem-i Şerif’in korunması hususuna dikkat çekecek.



NEW YORK’TAN BERLİN’E...

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM toplantısı vesilesiyle çeşitli devlet başkanları ile de bir araya gelecek. Mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapacak Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme yapıp yapmayacağı ise henüz netleşmedi. Ziyarette Erdoğan ayrıca ABD’li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD’deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileri ile de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD temaslarının hemen ardından New York’tan üç günlüğüne Berlin’e gidecek.