Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirecekleri görüşme öncesi iki ülkenin ekonomik olarak birlikte çalışmak zorunda olduğunu belirterek, "Burada kesin olarak bazı anlaşmalar yapacağız" dedi.

Erdoğan başkent Berlin'deki temasları sonrası Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacak.

ERDOĞAN'IN ALMANYA PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan daha sonra Alman firmalarıyla yuvarlak masa toplantısına katılacak Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Steinmeier tarafından onurlarına verilen akşam yemeğine iştirak edecek.