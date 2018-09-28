Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’deki temaslarının ardından dün Almanya’ya gelmişti. Dün Almanya’daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir arayan gelen ve resmi temaslarına da bugün başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı’nda askeri törenle karşılandı.

Liderlere heyetlerin tanıtımının ardından iki ülke marşları okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri kıtayı selamlamasının ardından Steinmeier ile ikili görüşmeye geçti. İki lider, daha sonra heyetlerarası görüşme gerçekleştirecek.