Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Martin Sajdik, Ukrayna'da Noel tatili dolayısıyla 24 Aralık Cumartesi günü başlamak üzere tarafların ateşkes sağlanması konusunda anlaştığını bildirdi. Sajdik, Belarus'un başkenti Minsk'teki Üçlü Temas Grubu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Üçlü Temas Grubu üyeleri ile Donetsk ve Luhansk bölge temsilcileri arasında görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti. Toplantıda tarafların Noel tatili ile bağlantılı olarak barış ve sükuneti sağlamanın gerekliliğini ifade ettiğini aktaran Sajdik, “24 Aralık tarihinde Kiev saatiyle 00.00'da başlamak üzere kapsamlı, sürdürülebilir ve sınırsız ateşkesin sağlanması yükümlülüğümüzü bir kez daha teyit ettik” ifadesini kullandı.