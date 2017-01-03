Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ADANA

Türkiye’yi etkisi altına alına yağışlı hava Adana’nın kuzey ilçelerinde kar şeklinde etkili oluyor. Tufanbeyli ilçe merkezinde ve mahallelerde 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalındığı 1 metreye yaklaştı. İlçe merkezine uzak mahallelerde okula giden öğrenciler ise kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Boylarının yarısına kadar kara bata çıka okula gitmek zorunda kalan öğrenciler eğitimlerinden geri kalmadı. Öğrenciler kar içinden okula gitmenin zor olduğunu, ev sularının da buz tuttuğunu, bu nedenle çok zor günler geçirdiklerini söyledi. Bu arada, greyderler de mahalle yollarını açmak için gece-gündüz çalışma yapıyor.

Pozantı ilçesinde rahatsızlanan ve kar nedeniyle hastaneye gidemeyen bir kadın, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Karla kaplı yolların belediye ekiplerine ait greyderler tarafından açılmasının ardından hasta kadın jandarma ekipleri tarafından arazi aracıyla hastaneye götürüldü. AFAD ekipleri zorlu kış şartlarında vatandaşların imdadına yetişmeye devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir aile yaylada mahsur kaldı. Hasta olan 1,5 yaşındaki çocuklarını yaşadıkları yayladan iğne yaptırmaya götüremeyen ailenin yardımına AFAD ekipleri yetişti. 112 Acil Servi ekipleri ile koordineli çalışan AFAD ekipleri minik bebeği alarak ailesi ile birlikte hastaneye götürdü.

ANKARA

Ankara yeni yılın en soğuk gecelerinden birini yaşadı. Şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 11 dereceyi gösterdi.

Soğuk havanın etkisiyle oluşan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi kısalan sürücüler trafikte güçlükle ilerleyebildi.

ERZURUM

Erzurum ise her zamanki gibi çok soğuk. Hava sıcaklığının gece eksi 30, gündüz eksi 20 dereceyi bulduğu şehirde süs havuzları ve şadırvanlar buz tuttu.