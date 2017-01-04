Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sabah 05.05-05.50 saatleri arasında Hatay’ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları'ndaki Kuşlucak Tepe mevkiine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendi. Savaş uçakları tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının barınak, sığınak ve mevzii olarak kullandıkları değerlendirilen 6 hedef ateş altına alınarak imha edildi.



Amanos kırsalında 15 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmişti



Hatay'da PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle Amanos Dağları kırsalındaki bazı bölgeler, 15 günlük süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, belirlenen bölgelerde 5 Ocak'tan 20 Ocak'a kadar güvenlik güçlerince operasyon düzenlenecek.