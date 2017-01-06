Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı Harekatının yönetildiği Kilis’in Elbeyli ilçesinden Suriye’nin El Bab bölgesine iş makineleri ile askeri araç ve malzeme takviyesi devam ediyor. Elbeyli ilçesi ve sınır hattında askeri hareketlilik sürerken, El Bab bölgesine iş makineleri, askeri araçlar, zırhlı araçlar ve askeri malzemeler sevk ediliyor.