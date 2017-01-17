Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor önünde hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Saha beklediğimizden iyi çıktı. Puanımızı 38 yaptık. Kayıp puanlarla gidiyoruz. Bu maçta da puan kaybetsek kötü olurdu. 40’ın üzerinde olmamız lazımdı. Bizimkilerdeki konsantrasyon üst seviyeydi. Rakip gelmese bile geride kalmamız çok oldu. Daha sonra hücuma çıktığımızda etkili olduk, karakterimiz bu zaten. Bana göre haftanın maçıydı” sözlerini kullandı.

Eldiven öyle çıkarılmaz

Quaresma’nın maçtan çıkarılması sırasında eldivenini çıkararak fırlatmasını değerlendiren Güneş, “Çıkarma şekli ve çıkardığı yer yanlış olabilir. Bunda bir niyet okumayacağım ama daha farklı çıkması gerekiyordu. Çıkma tarzı doğru değildi. Niye öyle yaptığını da soracağım. Çıktığı için mi, kart gördüğü için mi, iyi oynayıp oynamadığı için mi, sıcak olduğundan mı? Bunları soracağım” ifadelerini kullandı.

Sinirlendiren soru

Güneş forvet transferiyle ilgili soruya sinirlenerek, “Beni sıkıştırmanız gerekmez. İstediğiniz gibi bir cevap alamazsınız. Ben her şeyi başkanla paylaşıyorum. Bazı bölgelerde sıkıntı var, onları da başkanla paylaştım. Şu anda eldeki oyuncularla iyi bir sonuç almaya çalışıyoruz” dedi. Şenol Hoca, “Zor bir yarış olacak. Rakipler iyi. Başakşehir zaten lider. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursa var. Ligin renkli olacağını düşünüyorum. Biz hiçbir rakibe bakmadan her müsabakayı çıkıp kazanmak istiyoruz” sözlerini kullandı.



Şenol Güneş,

Quaresma’ya 42. dakikada ‘Neden kart gördün?’ diye sorarken, Portekizli futbolcu pozisyonu anlattı. Gerginlik o anda başladı...