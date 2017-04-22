Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kışın karayolunun kardan kapanması sonucu ulaşımın sağlanamaması ve dünya ile bağlantısının kesilmesi nedeniyle halk arasında "Dokuzuncu gezegen" olarak adlandırılan Bahçesaray karayolunda, nisan ayına rağmen ulaşım zaman zaman aksıyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce yapılan 2 kilometre uzunluğunda ve 8,5 metre genişliğindeki kar tüneli sayesinde ilçenin yolu bu yıl kapanmazken, havanın ısınmasıyla düşen çığ nedeniyle yol kenarında 7 metreyi bulan kar birikti. Sürücüler ile ilçeye ilk kez gelen bazı vatandaşlar, gördükleri kar kütlesi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"Araçlarımızda zincirle geziyoruz"

Sürücü Aydın Tarakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bahçesaray yolunun her yıl kar yağışı nedeniyle sürekli kapandığını, bu yıl ise kar tünellerinin de devreye girmesiyle ulaşımda aksamanın düşük seviyeye indiğini söyledi.

Bölgede kış aylarının sert ve yağışlı geçtiğini anlatan Tarakçı, şöyle devam etti:

"Karayolunun kapanmaması için yapılan tüneller bu yıl işimizi çok kolaylaştırdı. Bahçesaray'ı kardan kurtarmak için daha çok tünele ihtiyacımız var. Şu an Antalya'da millet denize giriyor, biz hala araçlarımızda zincirle geziyoruz. Yaz aylarında bile araçlarımızda zincir bulundurmak zorunda kalıyoruz. Nisan ayının son haftasına girdik, hala karla mücadele ediyoruz."