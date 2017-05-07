Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı veren radyo kanalları burada... Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçını canlı veren radyo kanalları hangileri? Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasından Vodafone Arena, Beşiktaş Fenerbahçe maçına ev sahipliği yapıyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı olarak veren radyo kanalları bu haberde. Ligin en tepesine demir atan Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 56 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gitme adına zorlu Beşiktaş deplasmanından puan yada puanla ayrılmanın hesabını yapıyor. Lider Beşiktaş ise hem en yakın takipçisi Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını korumak hem de şampiyonluk adına yoluna kayıpsız devam etmek için Fenerbahçe maçına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Beşiktaş Fenerbahçe maçını radyodan dinle ile ilgili detaylar bu haberde. Bu zorlu Bjk Fb maçını şifresiz ve canlı veren radyo kanalları için aşağıdaki resimlere tıklamanız yeterlidir.

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İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, İsmail, Kjær, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Josef, Alper Lens, Sow, Robin van Persie

Görüntülü analiz

Fenerbahçe derbi dersine görüntülü çalıştı. Sakatlıklar sebebiyle zorunlu olarak sağ bekte görev yapacak olan Ozan Tufan için karşısında oynayacağı Quaresma ve Babel’in özellikleri hakkında teknik heyet özel bir görüntülü analiz hazırladı. Rakiplerinin güçlü ve zayıf yanları detaylandırıldı.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI RADYODAN DİNLEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ FOTOĞRAFLARA TIKLAYIN











Ozzy ile 5 yıl daha

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuştu. Derbinin hakemi Fırat Aydınus’un uzun bir aradan sonra maçlarını yöneteceğini belirten ve “Hakem şansı yanında olsun” diyen Orman, Oğuzhan Özyakup konusunda ise “Tam anlaşma sağlanamadı ama imza aşamasına gelindi. 5 yıl daha devam edeceğiz” diye konuştu.