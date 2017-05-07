Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı veren radyo kanalları burada... Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçını canlı veren radyo kanalları hangileri? Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasından Vodafone Arena, Beşiktaş Fenerbahçe maçına ev sahipliği yapıyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı olarak veren radyo kanalları bu haberde. Ligin en tepesine demir atan Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 56 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gitme adına zorlu Beşiktaş deplasmanından puan yada puanla ayrılmanın hesabını yapıyor. Lider Beşiktaş ise hem en yakın takipçisi Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını korumak hem de şampiyonluk adına yoluna kayıpsız devam etmek için Fenerbahçe maçına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Beşiktaş Fenerbahçe maçını radyodan dinle ile ilgili detaylar bu haberde. Bu zorlu Bjk Fb maçını şifresiz ve canlı veren radyo kanalları için aşağıdaki resimlere tıklamanız yeterlidir.
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İŞTE İLK 11'LER
Görüntülü analiz
Fenerbahçe derbi dersine görüntülü çalıştı. Sakatlıklar sebebiyle zorunlu olarak sağ bekte görev yapacak olan Ozan Tufan için karşısında oynayacağı Quaresma ve Babel’in özellikleri hakkında teknik heyet özel bir görüntülü analiz hazırladı. Rakiplerinin güçlü ve zayıf yanları detaylandırıldı.
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Ozzy ile 5 yıl daha
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuştu. Derbinin hakemi Fırat Aydınus’un uzun bir aradan sonra maçlarını yöneteceğini belirten ve “Hakem şansı yanında olsun” diyen Orman, Oğuzhan Özyakup konusunda ise “Tam anlaşma sağlanamadı ama imza aşamasına gelindi. 5 yıl daha devam edeceğiz” diye konuştu.