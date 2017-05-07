Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Fenerbahçe beIN Sports şifresiz canlı izle ile ilgili aradığınız detaylar bu haberde. Beşiktaş Fenerbahçe maçını beIN Sports ekranlarından şifresiz ve canlı izleme yolları ile ilgili detaylar burada. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı 29 maçın ardından 64 puanla zirveye kazık çakan Beşiktaş, 56 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe ile Vodafone Arena'da karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçını beIN Sports ekranlarından şifresiz ve canlı izlemek için aşağıda belirttiğimiz, ''Beşiktaş Fenerbahçe beIN Sports şifresiz izle'' linkine tıklamanız yeterlidir. Tıkladığınız linkin ardından yönlendirileceğiniz sayfada üyelik işlemlerini gerçekleştirdikten sonra Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte Bjk Fb maçı ile ilgili detaylar...

Beşiktaş Fenerbahçe beIN Sports şifresiz izle (Ücretli üyelik gerektirir)

Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı olarak takip etmek için tıklayın

Beşiktaş Fenerbahçe maçını radyodan dinlemek için tıklayın

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, İsmail, Kjær, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Josef, Alper Lens, Sow, Robin van Persie

İkisi de sonu seviyor

Iki takımın gol anlamında en üretken olduğu dönemler son 15 dakikalar. Maçların 76 ile 90. dakikaları arasında Beşiktaş, 13 defa fileleri havalandırırken, Fenerbahçe 14 gol buldu. Kartal ilk yarılarda 25 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. İkinci yarılarda 33 attı, 17 yedi. Fenerbahçe ise 16 ile 45 arasında 26 gole imza attı.

VODAFONE ARENA’DA 255 MİLYON AVROLUK DERBİ

Beşiktaş 119 milyon avroluk, Fenerbahçe ise 136 milyon avroluk bir değere sahip. Transfermarkt verilerine göre bu akşam Vodafone Arena’daki 255 milyon avroluk bir derbi sahnelenecek. Peki en pahalı isimler? Başı 12.5 milyon avroluk değeriyle Beşiktaş’ın kaptanlarından Oğuzhan Özyakup çekerken onu Fenerbahçe’nin bonservisini almak için uğraş verdiği 12 milyon avroluk Jeremain Lens takip ediyor. Premier Lig ekiplerinin peşinde olduğu Simon Kjaer’in değeri ise 11.5 milyon avro.

Ozzy ile 5 yıl daha

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuştu. Derbinin hakemi Fırat Aydınus’un uzun bir aradan sonra maçlarını yöneteceğini belirten ve “Hakem şansı yanında olsun” diyen Orman, Oğuzhan Özyakup konusunda ise “Tam anlaşma sağlanamadı ama imza aşamasına gelindi. 5 yıl daha devam edeceğiz” diye konuştu.

Görüntülü analiz

Fenerbahçe derbi dersine görüntülü çalıştı. Sakatlıklar sebebiyle zorunlu olarak sağ bekte görev yapacak olan Ozan Tufan için karşısında oynayacağı Quaresma ve Babel’in özellikleri hakkında teknik heyet özel bir görüntülü analiz hazırladı. Rakiplerinin güçlü ve zayıf yanları detaylandırıldı.