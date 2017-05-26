Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneş sonunda sıcak yüzünü gösterdi. Böylece doğaya yeniden hayat, bize de yaşam enerjisi verdi. Dolayısıyla güzel havaların tadını çıkarma zamanı da geldi. Ancak bunun için ister şehirde ister tatilde olalım, güneşin zararlı etkilerinden korunmak çok önemli. Güneş ışınlarının cilde zarar verdiği ve bu durumun görünür cilt yaşlanmasının %80’inden sorumlu olduğu bilinen bir gerçek. Zararlı ultraviyole ışınları (özellikle UVA) erken derin kırışıklıklara, ciltte sarkmalara ve yaşlılık lekeleri ile sonuçlanan hücre hasarlarına neden oluyor. 110 yılı aşkın dermatoloji uzmanlığına sahip, ünlü cilt bakım markası Diadermine, şimdi güneşin tadını güvenle çıkarabilmeniz için Lift + Güneş Koruyucu Krem’i sunuyor.

Sıkılaştırıcı Etki ve UVA/UVB Koruması

Diadermine Lift+ Güneş Koruyucu Krem, yaşlanmaya karşı 2 güçlü etkiyi birleştiriyor: Uzun süreli esneklik ve sıkılık için güçlü Pro-kolajen içerik, kolajen üretimini destekleyerek kolajen yoğunluğunu ve cilt sıkılığını artırmaya yardımcı oluyor. Yaşlanma karşıtı SPF 30 kompleksi ile zenginleştirilmiş formül ise UV ışınlarına karşı %98 koruma sağlıyor ve erken yaşlanmanın önüne geçiyor. Infrared Teknolojisi de cildi, ciddi hücre hasarlarına ve yaşlanmaya karşı koruyor.

Gözle Görülür Sonuçlar

Diadermine Lift+ Güneş Koruyucu Krem, cildi koruyup nemlendirirken sıkılaşmasını sağlayarak kırışıklıkları da azaltıyor. Ürünü Diadermine ile cildinizi temizledikten sonra uygulamanız öneriliyor. Güzellik rutininizi tamamlamak için LIFT+ NUTRITION Gece Kremi ile birlikte de kullanabilirsiniz. Yağlı, normal ve kuru ciltler için uygun olan ürün, kolay emilen ve tazeleyici dokusu ile de dikkat çekiyor.