Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de yaklaşık 5 yıldır dağcılık sporu ile ilgilenen Leylâ Kara (33), cumartesi günü arkadaşlarıyla Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi’ndeki Gürlek Vadisi mevkiine gitti. Burada kamp yapan grup, önceki sabah sırayla dağlık alanda tırmanışa geçti. Tırmanış sırasında arkadaşlarının fotoğrafını çekmek isteyen Kara, bastığı kayanın kaygan olması sebebiyle dengesini kaybederek 16 metre yüksekten düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kara’nın hayatını kaybettiğini belirledi.