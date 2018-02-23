Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook ve Instagram’a giriş sorunu yaşanıyor. Milyonların kullandığı sosyal medya platformlarından Facebook ve Instagram çöktü mü? Merak edilen neden yavaş ve giriş sıkıntısı var mı sorularının yanıtını sizler için araştırdık. İşte detaylar…



Saaat 16.30’dan beri girilemeyen sosyal medya uygulamalarında gönderi paylaşılamıyor. Bir ara Facebook aplikasyonları üzerinden kısa bir süre paylaşım yapılabilmişti. Resmi bir açıklama yok fakat otomatik bilgilkendirme mesajı geliyor. İşte o bilgilendirme mesajı:



“Facebook bakım nedeniyle şu anda kapalı ancak birkaç dakika içerisinde normale dönecektir. Bu sırada, bu mesajı neden gördüğün hakkında daha fazla bilgi alabilirsin. Biz siteyi geliştirirken gösterdiğin anlayış için teşekkür ederiz.”



Kullanıcılar Facebook erişim sorunu ile ilgili mesajları Twitter’da paylaştı.

Instagram neden açılmıyor

Bugün itibariyle instagram’a erişim sağlanmıyor bunun nedeni ise instagramın veritabanı şişmesine ugradığı ve belirli bir süre geçici olarak servis dışı kaldığı duyuruldu. instagram kullanıcıları bu çökme nedeniyle sisteme giriş yapamamaktadır.

Instagram nasıl açılır ?

Sizin yapmanız gereken herhangi bir uygulama yok beklemekten başka, instagram ekibi bu konu için gerekli çalışmalarını yapıyor ve en kısa sürede tekrar kullanıcılarının hizmete devam edebileceklerini de kendi internet sitelerinden duyurmuş bulunmaktadırlar.

Günlük mobil kullanıcı sayısı 1 milyarın üzerinde

Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında bu sene nisan-haziran döneminde da artış kaydedildi. Günlük aktif kullanıcı sayısı 2016'nın üçüncü döneminde ortalama 1,18 milyar kişi oldu. Bu sayı yıldan yıla yüzde 17'lik artış gösterdi ve bu kişilerin 1,09 milyarının mobil cihazlardan Facebook'u kullandığı tespit edildi.

Facebook'u kullanan aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde 1,79 milyar kişiye ulaşarak, bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 16'lık artış gösterdi. Bu kişilerin 1,66 milyarının mobil cihazlardan bağlandığı belirlendi.



Finansal raporda, ayrıca Facebook'un üçüncü çeyrek reklam gelirlerinin 6,8 milyar dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artış kaydettiği vurgulandı. Söz konusu gelir, geçen yılın temmuz-eylül döneminde 4,3 milyar dolardı. Üçüncü çeyrek reklam gelirlerinin yüzde 84'ü mobil reklamlardan gelirken, bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 78 olmuştu.

Facebook'un üçüncü çeyrek geliri yüzde 56 arttı

Facebook'un bu yılın üçüncü çeyrek geliri, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 55,8 artarak 7,01 milyar dolar oldu. Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, New York borsasının kapanmasının ardından, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, Facebook 30 Eylül'de sona eren 2016 yılı üçüncü çeyreğinde 7,01 milyar dolar gelire ulaştı. Bir önceki senenin aynı döneminde şirket 4,5 milyar dolar gelir elde etmişti. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 896 milyon dolarlık net kar yakalayan Facebook, 2016'nın üçüncü çeyreğinde ise net karını neredeyse üçe katlayarak 2,38 milyar dolara çıkardı.

FACEBOOK NEDİR?

Facebook, insanların başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan bir sosyal paylaşım sitesidir. 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi 2006 devresi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, öncelikle Harvard öğrencileri için kurulmuştu. Daha sonra Boston civarındaki okulları da içine alan Facebook, iki ay içerisinde Ivy Ligi okullarının tamamını kapsadı. İlk sene içerisinde de; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm okullar Facebook'ta mevcuttu. Üyeler önceleri sadece söz konusu okulun e-posta adresiyle (.edu, .ac.uk, vb.) üye olabiliyordu. Daha sonrasında da ağ içine liseler ve bazı büyük şirketler de katıldı. 11 Eylül 2006 tarihinde ise Facebook tüm e-posta adreslerine, bazı yaş sınırlandırmalarıyla açıldı. Kullanıcılar diledikleri ağlara; liseleri, çalışma yerleri ya da yaşadığı yerler itibarıyla katılım gösterebilmektedirler. Ayrıca Facebook, dünyanın en fazla ziyaret edilen sitelerinden biridir.