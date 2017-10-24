Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında İdlib ile ilgili yaptığı o konuşma:

"İDLİB OPERASYONU BÜYÜK ÖLÇÜDE NETİCELENDİ"

Türkiye terör örgütleriyle mücadelesinde mesafe kat ettikçe ülkemize yönelik hırs, kin ve tepkinin dozunun arttığını görüyoruz. Vize krizinden, köpekle aramaya, teröristlere himaye sağlanmasına kadar gördüğümüz tavırlar doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır. Stratejik ortağımız ABD, görüşmemize rağmen terör örgütü PKK'nın düşük çocuğu olan PYD/YPG ile Rakka operasyonunu yapıyor. PKK değil diyorlar, bölücü terör örgütünün posterlerinin Rakka'da asılmasını ne ile izah edeceksin. Bütün gerçekler ortada. Biz gerçeklerle konuşuyor. 3 bin 500'ü aşkın TIR bölgeye silah taşıyor. Bu silahlar DEAŞ'a karşı mı kullanıldı, bunların nerede kullanıldığını biliyoruz, iyi bilin. Şu anda İdlib'deki operasyon büyük ölçüde nitecelendi. Böyle bir ortamda sırtımız sıvazlansaydı bizi yere göğe koyamaz hale getirselerdi o zaman düşünmemiz gerekirdi. Demek ki isabetli bir yolda yürüyoruz.

Almanya'da terör örgütü gösteri düzenliyor, Alman polisi sizin için görevdeyiz diye mesaj yayımlıyor. Fransa'da gösteri yapılınca polis izliyor. Hani PKK terör örgütüydü. Neden izin veriyorsun? Bu soruyu sormak bizim hakkınız değil mi?"

İDLİB TAMAM SIRADA AFRİN VAR

İdlib'deki operasyon büyük oranda neticelendi, önümüzde Afrin var. Daha önce ne dedik; Bir gece ansızın gelebiliriz, bir gece ansızın vurabiliriz.