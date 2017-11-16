Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düğün salonu girişinde düzenlenen intihar saldırısında 9 kişinin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin üstündeki bombayı Kasrı Navin adlı düğün salonu girişinde patlattığını belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis ile 2 sivilin hayatını kaybettiğini söyleyen Daniş, 9 kişinin yaralandığını ifade etti.

Daniş, saldırganın düğün salonunda toplantı yapan Cemiyet-i İslami Partisi üyelerini hedef aldığı bilgisini paylaştı.

Görgü tanıkları da saldırganın, düğün salonuna girmeye çalışırken polis tarafından fark edildiğini ve kendini havaya uçurduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.