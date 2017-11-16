Adana'da internetten kendisini "estetik uzmanı doktor"  olarak tanıtıp, hemşirenin de aralarında yer aldığı biri erkek 4 kişiye dudak  dolgusu ve botoks yaparak hastanelik olmalarına sebebiyet verdiği iddiasıyla  yargılanan kuaför 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına,  tutuklu sanık Soner Gülnaz ile tarafların avukatları katıldı. Müşteki hemşire  Merve Keleş ise duruşmaya geç geldiği için salona alınmadı. Mahkeme hakimi, sanık Gülnaz’ın daha önce "Tababet ve Şuabatı  Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet" suçundan savunmasını  yaptığını hatırlatıp, "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama" suçlarından da  savunma yapmasını istedi.

Söz verilen Gülnaz, kimsenin canını yakmak ve zarar vermek  istemediğini söyledi.

Dolgu ve botoks işlemini kuaför salonu ortamında yaptığını itiraf eden  Gülnaz, "Merve Keleş ile Güllü S. bana hasta göndereceklerini söylemeleri üzerine  bu işlemleri yaptım. Kendilerinden para almadım. Ben de müşterileri doktora  yönlendirip komisyonumu alacaktım. Hem kendim iş yapacaktım hem de ayrıca para  kazanacaktım. Evet suçluyum ama kimseyi dolandırmadım." ifadesini kullandı.

Gülnaz, yaralama suçlamasını kabul etmeyerek şunları kaydetti:

"Eczanede çalıştığımdan enjeksiyon yapmasını çok iyi bilirim. Merve ve  Zehra'ya dolgu yaptıktan sonra başkasının rujunu kullanmamaları ve öpüşmeleri  halinde bile enfeksiyon kapabilecekleri konusunda uyardım. Bir doktorun yanında  işlemin nasıl yapıldığını görmüştüm. Dolguyu usulüne göre yaptım.  Merve dudağı  şişince beni aradı.  Kendisi Balcalı Hastanesinde çalışmasına rağmen birlikte  başka bir hastaneye gittik. Doktor, enfeksiyon kaptığını söyledi, bir hafta sonra  iyileşeceğini belirtti."

"MÜVEKKİLİM ÜST DUDAĞINI KULLANAMIYOR"
Müştekilerden hemşire Keleş'in avukatı Hatice Uçar da müvekkilinin  halen üst dudağını kullanamadığını, sanığın dolguda kullandığı malzemeyi  söylememesi üzerine tedavisinin de yapılamadığını ileri sürdü.

İleride müvekkilinin yüzünde hasar oluşabileceğine de dikkati çeken  Uçar, "Müvekkilim 35 gün yoğun bakımda kalmıştır. Nasıl kendi canına kastetmek  istesin. Sanık, insan sağlığı ile oynayarak müştekilerin hem hayatlarını riske  atmış hem de dolandırmıştır. Toplumu ilgilendiren bir olaydır. Kendisi bu davadan  tahliye olduktan sonra başka suçtan tutuklu bulunurken cezaevinden kaçmıştır."  ifadesini kullandı.

Tekrar söz verilen Gülnaz ise çok pişman olduğunu dile getirerek "Bir  daha asla böyle bir şeye girişmeyeceğim. Pişmanım. Devletimin işinde 10 yıl  çalışmaya razıyım. Suçumu kabul ediyorum. Ancak bir insanı yaralayacak kadar cani  değilim." dedi.

Mahkeme hakimi, sanığa Merve Keleş ve Zehra U'yu dudaklarına dolgu  yaparak dolandırdığı gerekçesiyle 4 yıl, "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı  İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet" suçundan da 2 yıl olmak üzere 6 yıl hapis ve 4  bin 100 lira da adli para cezası verdi. Güllü S. ve eşi Celal S. ise zarar  görmediklerini ve sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirttikleri için her iki   müşteki yönünden karar verilmedi.

Sanığın "taksirle yaralama" dosyası ise ayrıldı.

"CEZAYI AZ BULDUK"
Duruşma çıkışı hemşire Merve Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada,  sanığa verilen cezayı az bulduklarını belirterek " Daha fazla ceza alması için  bir üst mahkemeye başvuracağız. Tedavim sona erdi. Gün geçtikçe iyileşme  gösteriyor. Uzun süreceği söyleniyor. Dudağımdaki sertlik ve şişlikler devam  ediyor." diye konuştu.

Avukat Uçar dolandırıcılıktan hükmedilen ceza yönünden itirazda  bulunacaklarını kaydetti.

DAVA SÜRECİ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde hemşire  olarak çalışan Merve Keleş, geçen nisan ayında kendisini medikal estetik doktoru  olarak tanıtan kuaför Soner Gülnaz'a dudak dolgusu yaptırmıştı. Gülnaz'ın bu  işlemin ardından dudakları aşırı derecede şişmiş ve tedavi altına alınmıştı.

Hemşire Keleş'in şikayeti ve medyada olayın duyulması üzerine Soner  Gülnaz'ın Z.U, G.S. ve eşi C.S'ye de dudak dolgusu ve botoks yaptığı ortaya  çıkmıştı.

Yapılan soruşturma sonunda Gülnaz hakkında, "Tababet ve Şuabatı  Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla  kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Daha sonra sanıkla ilgili "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama"  suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 ayrı dava daha açılarak, tüm  davalar birleştirilmişti.

Hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası  nedeniyle cezaevinde bulunan sanık, yargılama sürecinde Adana Açık Ceza İnfaz  Kurumundan kaçmasının ardından yakalanmıştı.