Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, il binasında düzenlediği basın toplantısında 3 yıldır yürüttüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Soğanda, şöyle konuştu: "Son olarak Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan görevlendirmeyle 04.07.2014 tarihinde, daha sonra 5. Olağan İl Kongresi seçimi ile beraber 3.5 yıldır AK Parti Van İl Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Partimdeki bütün görevlerim ve İl Başkanlığı görevim sırasında partimin ilkeleri çerçevesinde dava bilinciyle hareket ettim. Bütün çalışmalarımı Allah rızasını gözeterek, Van'ımızın, ülkemizin, partimin ve bütün mazlum halkların selameti için dava arkadaşlarımla birlikte sürdürdük. Bundan sonra da görevim ne olursa olsun bu bilinçle çalışmalarımı sürdüreceğim. Bütün görevlerin bir sonu olduğu gibi İl Başkanlığı görevinin de nihayet bulacağı muhakkaktır. 2019 yılının ilimiz, partimiz ve ülkemiz için önemli olduğunun bilincindeyim. Bu bilinçle hareket etmek durumundayız."

Parti genel merkeziyle yaptığı istişare sonucunda gelecek kongrede İl Başkanı adayı olmaması gerektiği kanaatinin ortaya çıktığını kaydeden Soğanda, "Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın ve Genel Merkezimizin tavsiyeleri üzerine bugünden itibaren AK Parti Van İl Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Bundan sonra görev yapacak olan partimin il başkanı, ilçe başkanları ve bütün parti yöneticilerinin yanında olacağımı; partimin, ilimin, ülkemin geleceği için katkı sunacağımı belirtmek isterim. Bütün Van kamuoyuna ve AK Parti camiasına saygıyla arz ederim" ifadelerini kullandı.