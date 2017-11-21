Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Soçi şehrinde yapılması planlanan Suriye Kongresi’yle ilgili Kremlin’den açıklama geldi. Başkent Moskova’’da gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi görüşmelerine ilişkin takvimin henüz netleşmediğini söyledi. Kongreye Kürt grupların davet edilip edilmeyeceğine ilişkin soruyu cevaplandıran Uşakov “Bu konu Soçi’de düzenlenecek zirvede ele alınacak. Zirveye askeri yetkililer de katılacak” dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif arasında önceki gün Antalya’da yapılan görüşmede Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’yle ilgili üç ülkenin liderlerine yönelik tavsiyelerin koordine edildiğini açıklamıştı.

Çavuşoğlu, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında “Elbette PYD, YPG konusunda hassasiyetimiz ortadadır. Bunun, yani herhangi bir toplantıya katılmasının bizim için kabul edilemez olduğunu başından beri tüm muhataplara, sadece burada toplantıya katılan ülkelere değil, Cenevre formatındaki toplantılar marjında da herkese söylemiştik. Bizim bu hassasiyetimiz devam ediyor. Tüm taraflar da üçlü zirvenin muhatabı olan Rusya ve İran da bu hassasiyetimizi çok iyi biliyor” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yarın Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov toplantıyla ilgili “Astana sürecinin garantörlerinden Türkiye ve İran ile kongrenin gündemi ve zamanlaması istişare ediliyor” ifadelerini kullanırken kongreye ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile yakın temas içerisinde olduklarına dikkat çekmişti. “Kongrenin, BM nezdinde Cenevre’de yürütülen Suriye görüşmelerine olumlu ivme kazandırmasını umuyoruz” diyen Lavrov, kongreye ilişkin bölgedeki bütün ülkelere hangi adımların atıldığına dair bilgi verildiğini öne sürmüştü.