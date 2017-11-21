Karabük-Bartın Karayolu, sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplandı. Yol açma ve tuzlama çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği yolda çok sayıda tır ve otomobil yolda kaldı. Safranbolu Kirkille mevkiinde yoğun kar yağışının etkili olduğu bölümde yola hazırlıksız çıkan araçlar geri dönmeye başladı.
Karabük-Bartın Karayolu kar ile kaplandı, araçlar mahsur kaldı
21.11.2017 - 10:20 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 10:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mevsimin ilk kar yağışının yoğun şekilde etkilediği Karabük-Bartın Karayolunda çok sayıda tır ve otomobil yolda kaldı.
Etiketler : karabük bartın yolu,kar,araba,haberler,
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