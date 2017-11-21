Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük-Bartın Karayolu, sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplandı. Yol açma ve tuzlama çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği yolda çok sayıda tır ve otomobil yolda kaldı. Safranbolu Kirkille mevkiinde yoğun kar yağışının etkili olduğu bölümde yola hazırlıksız çıkan araçlar geri dönmeye başladı.