Öğretmenler Günü mesajları ve Öğretmenler Günü'ne özel en güzel şiirler bu haberde. Senelerdir her yıl 24 Kasım tarihlerinde kutlanan Öğretmenler Günü, bu yıl da coşku içerisinde geçecek. Milyonlarca öğrencinin beklediği Öğretmenler Günü geldi çattı. Öğretmenler Günü'ne özel öğrenciler, ''En güzel Öğretmenler Günü mesajları, en güzel Öğretmenler Günü şiirleri ve Öğretmenler Günü ne zaman'' gibi soruların cevaplarını arıyor. ''En Güzel Öğretmenler Günü Mesajları | Öğretmenler Günü Ne Zaman? Öğretmenler Günü Şiirleri'' başlıklı haberimizden en güzel Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajlarına ulaşabilirsiniz... İşte detaylar...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖZLÜ SÖZLER

(-) Öğretmenim bilir misin seni nasıl sevdiğimi? Sorsan bana nerde yerin gösteririm ben kalbimi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

(-) Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

(-) Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

(-) Siz öğretmenler “sevgi elçileri” siniz. Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barış, meslektaşları arasında demokratlığın simgesisiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

(-) Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

(-) En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. (Atatürk)

(-) Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.(Atatürk)

(-) Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali)

(-) Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)

(-) Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk)

1 KITALIK ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRİ

Şanlı bayrağımı görünce

Okulumun gönderinde,

Daha bir başka çarpar yüreğim.

Her sabah açtığım kapının

Bilgiye, sevgiye, doğruluğa açıldığını

Çok iyi bilirim.

Gelecek yetiştiririm, geleceğim için

Çünkü;

Ben öğretmenim

Yeni nesil benim eserim!

Öğretmen

A'dan başlar aydınlık,

Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.

Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek

Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,

Yeryüzü ile el ele öğretmen

Göz gözdür o, uzakları görürüz

Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.

Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep

Çizer büyük değirmisini

Uç olur da gergele öğretmen.

Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa

Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış

83 toprak ev, 83 acı duman,

Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık

Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,

Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.

Bir ışık, bir ışık daha,

Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür

Nice istemeseler de, nice önleseler de,

Uyandırır toplumunu

İyiye, doğruya, güzele öğretmen.

(Fazıl Hüsnü Dağlarca)

Köy öğretmenleri

Yurdumuz uçsuz bucaksız,

Gökte yıldız kadar köylerimiz var.

Ama uzak, ama harap, ama garipsi..

Alın benim gönlümden de o kadar.

Uzak köylerimizde kuşlar gibi

Her sabah çocuklar size uçar.

Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç..

Alın benim gönlümden de o kadar.

Siz kara göklerin yıldızları,

Işıtın yurdumuzu sabaha kadar!

Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu..

Alın benim gönlümden de o kadar.

Çemişkezek'te, Patnos'ta, Malazgirt'te doğanlar!

Malazgirt'e, Çemişkezek'e, Patnos'a gitmezseniz,

Çocuklarınız öksüz kalır, yetim kalır,

Köylere ışık iletmezseniz.

Dağlara, vadilere, ovalara

Tesbihler gibi saçılmış köyler,

Rüzgara karşı bir bayrak,

Sevinçle türküsünü söyler.

Sevinçle türküsünü söyler

Bir idare lambası küçük, solgun.

En azından üçyüz pare dam

Umudu en azından üçyüz çocuğun.

Ve onlar saçları uzamış,

Çatlak ellerinde çıkınları,

Üç saat, dört saat ötelerden

Yorgundur, sessizdir akınları.

Ve onlar, yıldızlar gibi

Gözleri ışıl ışıl yananlar.

Oyuncak için değil, kağıt, kalem

Kitap için gizlice ağlayanlar.

Ve onlar aşıktan bilya,

Sopadan at yapanlar.

Kurt yavruları gibi, kuzular gibi

Dağ başlarını çınlatanlar.

Çemişkezek'te, Patnos'ta, Malzgirt'te doğanlar,

Bütün bunları düşünmelisiniz.

Yüce ırmaklar gibi sessiz, sürekli

Kağnılarla, arabalarla, kamyonlarla

Akıp köylere gitmelisiniz!

Yurdumuza ışık iletmelisiniz...

(Cahit Külebi)

Öğretmenim

Karanlık dünyama,

Işıksın öğretmenim

Bilginin bekçisi,

Canımsın öğretmenim

Işıksın yolumda,

Kuvvetsin kolumda,

Açtın kollarını bana

Canımsın öğretmenim

Her sözün bir hazine

Bakışın ve sevginle

Açtın her birimize kucak

Canımsın öğretmenim

Kalpten izin silinmez

Senden başkası övülmez

Sevginin eşi bulunmaz

Canımsın öğretmenim.

Sevgili öğretmenim

Sevgisinin sonu yok,

Kalbinin şefkati çok,

Gönlü büyük, gözü tok,

Sevgili öğretmenim.

Bilgisi ışık saçar,

Sözleri gönül açar,

Ruhum sevinçen uçar,

Sevgili öğretmenim.

Bekliyoruz yolunu,

Sardık sağla solunu,

Uzat bize kolunu

Sevgili öğretmenim.

Toplandık dizi, dizi,

Sev, okşa hepimizi,

Sensin okutan bizi,

Sevgili öğretmenim.

Doğru yol gösterirsin,

Okutur, eğitirsin,

Bize bilgi verirsin,

Sevgili öğretmenim.

Seni candan severiz,

Saygı duyar överiz,

Ellerinden öperiz,

Sevgili öğretmenim!..

(Ali Osman Atak)

SENSİN BİZİM YOL GÖSTERİCİMİZ

Sen, bize sahip olduğumuz bütün bilgileri öğreten, çeşitli konularda yol gösteren, bize uygarlığın kapılarını açtıran kişisin. Sen, bize bir harf, bir kelime, bir cümle öğretmek için yıllarca çalışıp durursun. Karşına ne zorluk çıkarsa çıksın bu zorlukları meslek aşkınla ortadan kaldırırsın. Görevin ister doğuda, ister batıda, nerede olursa olsun aklında bir tek düşünce vardır. Bu düşünce, bize bilgilerini aşılayarak ilerde Türk milletine yararlı bir kişi yapmaktır. Bunun için gece gündüz hiç yorulmak bilmeden çalışırsın. Ne zaman bir sorunumuz olsa sen bizim hep yanımızda olmuşsundur. Bazen bize o büyük sevginle annemizi, babamızı unutturmuşsundur. Bir derdimiz olsa sana açardık içimizi. Senin içinde çocuklarının sevgisiyle çarpan bir yer vardır. Bu sevgi bütün vücudunu sarmıştır. Kendini bütün gücünle uygarlığa adamışsındır. Atatürk’ün de, Namık Kemal’in de daha yüzlerce vatanseverlerimizin, yazarlarımızın yaratıcısı sen olmuşsundur. Sensiz bir toplum solmuş bir çiçek gibidir. Sensiz bir toplumun yaşamaya imkanı yoktur. Sensin bizi arkandan koşturan. Senin yolundan emin adımlarla daha ileriye koşacağız inan. Bizi her zaman mutlu görmek istersin. Bir soruyu bilmesek hemen aydınlatırsın sen bizi. Yanlış yapsak sen dersin ki: “Tembellik ayıp değil, çalışmamak ayıptır.” Biz her zaman seni örnek almışızdır. Sensin bizi ileriye götürecek olan, bundan ötesi yoktur. Herkes bilir senin’ ne olduğunu, ne yaptığını, niçin yaptığını. Sen, herkesin kalbinde iyi bir yer kaplarsın. Herkes şaşar sana. Nasıl çalıştığını, niçin bu kadar zorluklara katlandığını herkes bilir. Bu zorluklara katlanacak, bize bir harf gösterecek tek bir insan düşünebiliriz. Bu sensin. Evet sensin öğretmenim. Sensin bizim için bütün zorluklara katlanan, bizim iyi biri kişi olmamızdaki en önemli kişi, bizi biz yapan sensin. Sensiz bir millet yok almaya mahkumdur. Biz senin sayende bütün engelleri aşacağız ve milletimizi en yüksek düzeye çıkartacağız. İyi ki varsın benim canım öğretmenim. Öğretmenler Günü İle Kompozisyon 24 Kasım, bizleri yetiştiren bugünlere gelmemizi sağlayan saygı değer emektarlarımız olan öğretmenlerin günüdür. Bugünde bizi yetiştiren öğretmenlerimizi hatırlar ve onları minnetle anarız. Öğretmen geleceği aydınlatan bir kandildir. Onun öğrettikleriyle yolumuzu bulur, geleceğimizi kurar ve vatana millete hayırlı bireyler oluruz. Öğretmenlik mesleğine sevdalı bu insanlar kendilerini öğrencilerine adamış kutsal insanlardır. Bu önemli günde onlara şükranlarımız iletmeliyiz. Tohumdan yeşertip inanılmaz bir birey yapan öğretmenlerin üzerimizde hakkı çok fazladır. Öğretmenlik mesleği oldukça fedakarlık ve sorumluluk gerektiren bir meslektir. Öğrencilerini yetiştirmek uzun ve yorucu bir yolculuğa çıkmaya benzer. Ama öğretmenlerimiz bu yolda hiç yılmaz bizler için hep didinir ve çalışırlar. Bu nedenle kalbimizin en güzel yerlerinde bizi yetiştiren öğretmenlerimizi hiç unutmayız. Bizleri topluma yararlı bir birey olarak yetiştirir, bu sayede çağdaş bir medeniyet seviyesine gelmemizin önünü açarlar. Öğrencilerine daima iyiye, doğruya ve güzele teşvik eden ve bunu için hep didinen kişidir öğretmen… Günümüzde öğretmenlere eskiden verilen saygı kalmamıştır. Bu, yeni dönem gençlerin şımarıklığından kaynaklanmaktadır. Bu öğretmenlerimizi fazlasıyla üzen ve performanslarını azaltan bir durumdur. Bu bağlamda öğretmenlere teşvik primlerinin verilmesi maaşlarının iyileştirilmesi esas kılınmalıdır. Çünkü şimdilerde hayatını iyi idam ettirmek için ek iş yapan öğretmenler oldukça fazladır. Bu değerli öğretmenlerimiz hem bilgilerini hem sevgilerini ve kalplerini öğrencileriyle paylaşırlar. Öğrencinin performansı düştüğünde, bir yanlış yaptığında, zor zamanlarında yanı başında olan bir isimdir öğretmen.. Öğrencilerinin başarısına en çok mutlu olan kişi öğretmendir. Günlerinin bir çoğunu okulda geçiren öğrenciler yeri gelir ebeveynlerinden çok öğretmenini görür ve onla çok sıkı bir bağ oluşturur. Bu sebeple öğretmenlerimiz kıymetlimizdir. Tüm koşullarda öğretmenlerimize sevgi ve saygımızı eksik etmemeliyiz. Gerek tüm yıl gerek öğretmenler gününde elimizden geldiğince onlara hatırladığımızı hissettirelim. Öğretmenler Günü Kompozisyon Örneği İnsanlar bebekliklerini anımsamazlar, ancak anımsadıkları hatıralar ilkokul anılarından başlar. Bu güzel anıların başrolü ise hep öğretmenleridir. Bu anılar ömrü boyunca insanın aklından hiç çıkmaz. Öğretmenimizin, üstümüze titreyişi, bizim onu ailemiz kadar sevmemiz kalbimizin en güzel köşesinde daima hatırlanır. Öğretmenlerimiz, zaman zaman babamız gibi davranır, zaman zaman annemizin yaptıklarını yapar. Ama her ne olursa olsun sevgisini ve varlığını bizlere hep hissettir. Daha çok küçük yaşlarımızda başladığımız okulda bize hayatımızı sürdürmemizi sağlayan okumayı ve yazmayı öğretir. Ardından vatan nedir, bayrak nedir ve bugünlere nasıl geldik. Tek tek sabırla bizlere anlatır. Bizi hayata hazırlayan kişiliğimizin temelini atan kıymetli bir insandır öğretmen… Toplum içinde nasıl davranmamız gerektiğini, paylaşmayı, sevmeyi mutluluğu, iyiliği bize öğreten hep öğretmenlerimizdir. Tüm öğrenciler, öğretmenlerine hayranlık duyar yeri gelir onu taklit eder. Bunlar hep öğretmenlerin ne denli başarılı olduğunun ne denli sevgi dolu olduğunun göstergesidir. Gün gelir çok iyi yerlere geliriz ve tüm bunlar hep öğretmenlerimiz sayesindedir. Örnek aldığımız kişi hep öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin yolundan gider ve onların başarısını sonsuza dek sürdürürüz.