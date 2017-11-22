Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırmızı Pancar Nasıl Tüketilir, kırmızı pancar faydaları haberimizde. Kırmızı pancar ( İngilizce Red Beet ), kara pancar adı da verilen bir pancar türüdür. Adından da anlaşılacağı gibi pancar bitkisinin köküdür. Rengi; kırmızımsı mor bir renktedir.Kırmızı pancar faydaları; genelleme yapacak olursak; pek çok kırmızı-mor-siyah renkteki sebze ve meyvelere renklerini veren klorofiller oldukça yüksek antioksidan özellik göstermektedirler. Kırmızı Dut, Kara dut, Böğürtlen, Kara Erik, Kara üzüm, Ahududu, Domates, Çilek, Kiraz, Vişne ve daha pek çok sebze ve meyveler antioksidan yönünden zengindirler ve bu antioksidanlar; vücutta üretilen serbest radikalleri yok ederek kanserli hücre oluşumunu engellemektedirler.



Genelde kışın piyasada gördüğümüz bir kök sebzedir. Tadı hafif tatlıdır. A, B, C ve P vitaminler ile demir, fosfor, magnezyum, potasyum, çinko, kalsiyum gibi minerallerce zengindir. Bu mükemmel nimetin yaprakları da yenilebilir ve saydığımız faydalar pancar yaprakları içinde geçerlidir.

Kırmızı Pancar Faydaları Nelerdir?

Öncelikle Kırmızı pancarı tüketenlerin deneyimlerine göre; bu bitkinin oldukça ferahlatıcı ve sakinleştirici etkisi vardır.

Yukarıda bahsi geçen antioksidan özellikleri nedeniyle tam bir kanser savaşçısıdır.

Bazı besinler alkali özellik göstermektedirler, kara pancar da yüksek alkali özellik gösteren ender besinlerden birisidir. Bazı uzmanlara göre vücudun hasta olmasının en önemli nedeni, vücut ortamının asidik olmasıdır. Özellikle; siyah çay, kahve, kola, işlenmiş et ürünleri, rafine tuz, bisküvi, kakaolu yiyecekler, her tür hamur işi, rafine şeker ve tatlandırıcılar yüksek asidik karakterli yiyeceklerdir ve bu besinlerin hiç tüketilmemesi veya çok az tüketilmesi tavsiye edilir. Kırmızı pancar da tıpkı; turp, ıspanak, salatalık, avokado gibi alkali karakterlidir. Ayrıntılar için baknz: Alkali Beslenme Nedir?

Bu özellikleri nedeniyle kara pancar, sindirim sorunları, mide ekşimesi, kabızlık gibi problemlerde çok etkilidir.

Kara Pancar yüksek oranlarda demir içerdiğinden demir eksikliğine bağlı kansızlık için bulunmaz nimetlerden biridir. Kırmızı pancar içerisinde bulunan diğer bazı bileşikler ise demir emilimi arttırarak kansızlığa karşı mücadele etmektedir.

Karaciğer için çok faydalı bir besindir. Karaciğerin yenilenmesi için yardımcı olur. Aynı zamanda saç dökülmeleri, sedef, egzema, ürtiker, kurdeşen, vücut kaşıntıları gibi sorunlar için harika bir sebzedir.

Kırmızı pancar aynı zamanda tansiyon dengelemektedir. Bu nedenle yüksek tansiyon hastaları tarafından rahatça tüketilebilecek sebzelerden birisidir. ( Tabi makul ölçülerde, limonla birlikte ve tuz kullanmadan )

Kırmızı pancarın diyabet içinde bir takım faydalarından söz edilmiştir. Ancak, içeriğinde şeker oranının yüksek olması nedeniyle şeker hastaları için önerilmemektedir. ( Doktor tavsiye gerekebilir )

Kırmızı Pancar Nasıl Tüketilir- Kırmızı Pancar Suyu

Kırmızı pancarın suyu sıkılıp tüketilebilir. Tavsiye olunan şekil ise bir miktar kırmızı pancar suyu ile bir miktar; elma, havuç yada başka bir meyve yada sebze suyu ile karıştırılıp tüketilmesidir. ( % 50-%50 oranında )

Pişirilecekse 15 dakikadan fazla pişirilmemesi önerilir.

Aynı zamanda Kırmızı Pancar salatası’da yapılabilir. Bunun için doğranmış veya rendelenmiş bir miktar kara pancar içerisine limon-sızma zeytinyağı eklenerek tüketilebilir. Ayrıca kırmızı pancardan, zayıflamak isteyenler ve detoks uygulamak isteyenler için kırmızı ayran yapılmaktadır. Tarif için tıklayın: Kırmızı Ayran Tarifi

Kırmızı pancar pekmezi de yapılmakta olup piyasadan temin edilebilmektedir.

Not: Şeker hastaları için tüketimi doktor tavsiye olmadıkça önerilmemektedir.