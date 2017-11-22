Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Porto ile 1-1 kalarak grubunu lider bitirmeyi garantileyen Beşiktaş, son 16 turuna yükseldi. Başkan Fikret Orman bu başarıyı değerlendirirken, bir sonraki turu da yorumladı.

"REAL MADRİD'İ İSTEMİYORUM"

BeIN Sports'a özel röportaj veren Fikret Orman, sunucunun Real Madrid'in olası rakiplerden biri olduğunu hatırlatması üzeri, "Real Madrid çıkmasın." dedi.

Orman, "Dünya futbolunun en önemli 16 takımı burada olacak. Biz birinci torbada olacağız ama ikinci torbada Real Madrid var, büyük olasılıkla Bayern Münih de rakibimiz olacak. Beşiktaş bu şekilde oynadığı sürece rakip kim olursa olsun zorlayacaktır. Eleriz, eleniriz bilemem ama saygı duyulan bir takım olacağız. Bizimle eşleşen takım da Beşiktaş'ı rahat eleriz mantığında olmayacaktır." şeklinde konuştu.

KİŞİ BAŞI 50 BİN EURO

Öte yandan Devler Ligi'nde son 16'ya kalarak yaklaşık 50 milyon euroyu kasasına koymayı garantileyen siyah-beyazlılarda, yönetim başarılı performans gösteren ekibi ödüllendirmeyi planlıyor.

Porto maçında oynanan futbolla tüm spor kamuyonun takdirini kazanan Beşiktaş, aldığı bir puanla ise gruptan lider çıkan ilk Türk takımı unvanını elde etti.