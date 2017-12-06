Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrailliler kararı kutlamaya başladı. Kudüs'teki Eski Şehir'in tarihi duvarlarına ABD ve İsrail bayrakları yansıtılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, günlerdir beklenen açıklamasını birazdan yapıyor.

Dünyadaki tüm televizyonların canlı yayınladığı konuşmada Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını resmen açıklıyor.

İsrailliler kararı kutlamaya başladı. Kudüs'teki Eski Şehir'in tarihi duvarlarına ABD ve İsrail bayrakları yansıtılıyor.

Dünyayı ayağa kaldıran karar, Filistin'de öfke patlamasına yol açtı. Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da düzenlenen gösterilerde ABD ve İsrail bayrakları yakıldı.

Türkiye genelinde de protestolar vardı, birçok ilde eylemciler ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Akşam saatlerinde İstanbul'daki gösterinin fotoğraflarını uluslararası haber ajansı Reuters dünyaya servis etti.

Avrupa Birliği, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, İran gibi birçok ülke ABD'nin Kudüs kararının bölgeyi yangın yerine çevireceği uyarısını yapıyor.