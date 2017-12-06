Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

''Japonların fantastik karakteri Godzilla'nın Japoncadaki kullanımı olan Gojira sözcüğündeki ''go'' kısmı goril sözcüğünden alınmışken, ''jira'' kısmı hangi hayvandan alınmıştır?'' sorusu ile karşılaşan yarışmacı yarı yarıya jokerini kullandı. ''Kertenkele'' ve ''Balina'' cevap şıklarından birini seçmesi beklenirken, ''Japonların fantastik karakteri Godzilla'nın Japoncadaki kullanımı olan Gojira sözcüğündeki ''go'' kısmı goril sözcüğünden alınmışken, ''jira'' kısmı hangi hayvandan alınmıştır?'' sorusunun cevabını herkes aramaya başladı. Doğru cevap ise Balina çıktı. Ancak yarışmacı çift cevap hakkını da kullandı ve 125 bin TL'nin sahibi oldu.