Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, Afrin'de başlayan operasyonu Zeytin Dalı Harekâtı olarak ilan etti. Peki Afrin Operasyonunun Adı Neden Zeytin Dalı?, Zeytin Dalı Nedir? diye merak ediyorsanız haberimize göz atmanız yeterli olacaktır.

AFRİN OPERASYONUN ADI NEDEN ZEYTİN DALI? ZEYTİN DALI NEDİR?

Zeytin dalı yüzyıllardır barışın sembolü olarak bilinmektedir.

ZEYTİN DALI HAREKÂTI NASIL BAŞLADI?

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hâle getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı'' adı ile başladığı duyuruldu .Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin bir kısmı, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı. Öte yandan sınırın diğer tarafına doğru savaş uçakları havalandı. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Bilecik kongresinde yaptığı konuşmada, "TSK havadan harekâta başlamıştır" dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hâle getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı”nın başladığını duyurmuştu. Harekâtın başlangıcında 7 bölgede tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan 108 hedef Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi. Harekâta katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine geri döndü.