Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir okulun kazan dairesinde patlama meydana geldi. Gaziemir Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kazan dairesinde meydana gelen patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı ifade edildi. Patlama sonrası küçük çaplı bir yangın çıkarken, okulda açılan halk eğitim kursunda eğitim alan 1’i ağır 4 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.