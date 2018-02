Türkiye Gazetesi

Börü Türkçe'de ne anlama gelir? Börü nedir, ne anlama gelir?Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak Börü dizisi için geri sayım başladı. Dizinin, Dağ 1 ve Dağ 2 filmlerini perdeye taşıyan ekibin işi olması ise seyircilerde büyük heyecan oluşturdu. Börü ilk bölüm ön izlemesi ise hain Reina saldırısı sahnesi ile büyük yankı uyandırdı. Börü'nün daha önce Eylül 2017'de ekranlara geleceği konuşulmuştu. Türk televizyon tarihinde bir ilki gerçekleştirecek dizinin kadrosunda Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Bedii Akın, Ozan Ağaç, Gürol Tonbul gibi isimler yer alıyor.



BÖRÜ NEDİR, ANLAMI NE?

Börü kelimesinin kökenini incelediğimizde eski Türkçe'den gelen bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Börü, mitolojik bir anlamı içerisinde barındırıp dilimizde ''kurt'' kelimesini ifade etmekte. Börü kelimesi sadece bildiğimiz hayvan olan kurt için değil, kutsal bir varlık olarak kabul gören kurt için de kullanılmaktadır. Türk Edebiyatının ünlü yazarlarından Hüseyin Nihal Atsız'ın "Bozkurtların Ölümü" ve "Bozkurtlar Diriliyor" adlı romanlarında anlattığı Kürşad ve 40 çerisi hikâyesindeki savaşçılardan birinin adıda Börü'dür. Türkçe’de birçok farklı anlamı olan Börü kelimesi, kimi zaman at üzerinde arkasını dönerek ok atabilen savaşçıları kimi zaman yiğit güreşçileri ifade etmek için kullanılmıştır.

Ergenekon destanı yazıtlarında ise, "Türklere yol göstermek için gökten gelen bozkurt" olarak adlandırılmaktadır.



BÖRÜ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Börü kelimesinin kökenini incelediğimizde eski Türkçe'den gelen bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Börü, mitolojik bir anlamı içerisinde barındırıp dilimizde ''kurt'' kelimesini ifade etmekte. Börü'nün sözlük anlamına bakıldığında ise; kurt, bahadır, cesur ve yiğit olarak görülüyor. Eski Türk toplumlarında kurt yalnızca bir hayvan olarak kabul edilmemekle birlikte önemli bir varlık olarak tasvir ediliyor. Yine eski Türk toplumlarındaki anlayışa göre kurt, savaşçı anlamı taşıyor. Nihal Atsız'ın "Bozkurtların Ölümü’" ve "Bozkurtlar Diriliyor" adlı eserlerinde adından sıkça söz ettiği bu varlık, Kürşad'ın 40 çerisinden biri olan kadim Türk savaşçıdır. Yanı sıra Türkçe'de pek çok anlam ifade eden kelime, kimi zaman ise at üzerinde arkasını dönerek ok atabilen savaşçıları, bazen de yiğit güreçileri ifade etmek için kullanılmakta.

BÖRÜ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizinin künyesinde yer alan bilgiye göre yapımın konusu şu şekilde ifade ediliyor: "2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor. Onlar son kale."

BÖRÜ İLK BÖLÜM ÖN İZLEME FRAGMANI REİNA SALDIRISI SAHNESİ

Dizi büyük heyecanla beklenirken "Börü Bölüm 1 Ön İzleme" fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran fragmanda 1 Ocak 2017'de terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen Reina saldırısına atıfta bulunulduğu görüldü. Hain terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Dizinin ön izleme videosunda dramatik sahneler yer alırken, "Börü nedir?" sorusuna da cevap verildi. Ayrıca bölümlerle ilgili bir detay da ortaya çıktı. Buna göre, her bölümün bir adı olması bekleniyor. İlk bölümün adı ise, "Bazen canavarlar kazanır".



Börü 1. bölüm ön izlemedeki tanıtım metni şöyle;

"Aklına gelen soruyu biliyorum. Neden Börü. Orta Asya mitolojisinde Türklerin koyduğu bir ad. Sürüyü koruyan ama sürüden sonsuza kadar uzakta durması gereken kurt, Börü. Biz, toplumun iyiliği için kendini tüketenleriz. Kahraman değiliz, çoğumuz huzursuz, mutsuz, yapayalnız... Yalnızca amacımız kutsal. Gecenin karanlığında sürü zayıf düştüğü an onları parçalamak isteyen canavarları durdurmak! Bir gerçek var çömez... Börü'nün de bildiği bir gerçek. Bazen geç kalıyoruz. Yetişemeden kabus çoktan başlamış oluyor. Bazen... Canavarlar kazanır."

TÜRK TELEVİZYON TARİHİNDE BİR İLK

Börü dizisiyle ilgili yapılan açıklamalarda yer alan en dikkat çekici söylemlerden biri, yapımın 6 bölümden oluşması ve ilk kez 60 dakikalık bölümlerden oluşan bir dizinin ekrana gelecek olması. Yapımcıların aktardığına göre Börü; "Toplam 6 bölümden oluşan ve ilk 60 dakikalık dizi olma özelliğini taşıyacak, askerî filmlerdeki gibi gerçek ekipmanlar, gerçek mekanlarla uyarlandı. Özellikle çatışma sahnelerinde ki görsel efektlerle dikkat çekecek."

BÖRÜ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Daha önce Eylül 2017'de ekrana geleceği konuşulan dizi büyük merak uyandırmıştı. Nihayet Börü'nün ekrana geliş tarihi ve saati belli oldu. Polis Özel Harekât'ın en seçkin birimi, 3450 telsiz kodlu BÖRÜ timinin maceralarını izleyicisine aktaracak olan Börü dizisi 28 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de ilk bölümüyle Star TV'de ekranlarda olacak.



5 MADDEDE BÖRÜ

Yine dizinin künyesinde yer alan bilgilere göre 5 maddede Börü dizisi şöyle tanımlanıyor;

1) Özel kanalların ilk mini serisi. BÖRÜ; Türkiye’de özel kanallarda yayınlanmış ilk mini seri olacak. Aynı zamanda büyük finalini sinemalarda yapan ilk mini seri olma özelliğini de taşıyacak. Alper Çağlar’ın birbirine bağlı bir öykü evreni oluşturma projesinin ilk adımı.

2) 60 dakikalık sinema kalitesinde bölümler. BÖRÜ’nün 1’er saatlik her bölümü, senaryodan prodüksiyona kadar sinema filmi kalitesinde olacak. Bölümler, dünyanın en prestijli sinema kamerası markası olan RED’in, Türkiye’de ilk kez kullanılacak RED WEAPON 8K modeli ile çekiliyor.

3) Gerçeklik ön planda. DAĞ serisinde olduğu gibi gerçeklik öğesi BÖRÜ’nün de kalbini oluşturuyor. 10 ay süren araştırmalar sonrasında gerçek hikayelerden esinlenen, gerçek ekipmanlar ile gerçek mekanlarda çekilen ve gerçek eğitimlerin olduğu bir proje olan BÖRÜ’de, proje için geliştirilen mekatronik ve efekt sistemleri kullanılıyor. Özel Harekât Daire Başkanlığının faal ve emekli üyeleri ile yapılan uzun mülakatlar sonrası, geçtiğimiz dört senenin en mühim operasyonları inceleniyor.

4) Türkiye’nin ilk Amerikan stüdyo modeli işi. BÖRÜ; Oluşturucu yapımcı, yapımcı ve kanalın yapım stüdyosu ortaklığında hayata geçen ilk dizi olma özelliği taşıyor.

5) Prodüksiyon ve hikayenin üstünlüğü var. Seri oluşturucusunun liderliğinde yürütülen proje, sektöre yeni bir soluk getirecek. Amaç, DAĞ film serisinde olduğu gibi, yakın tarihe damgasını vurmuş Polis Özel Harekât’ın büyük fedakarlıklarını taçlandırmak ve seyirciye, yurtdışındaki özenli dizi projelerinin yerli halini sunabilmek...

BÖRÜ OYUNCULARI KİMLER?

Mesut Akusta (İrfan Aladağ): 22 Şubat 1964 Konya doğumlu olan oyuncu kendi imkânlarıyla halk eğitim kurslarından resim ve tiyatro eğitimi almıştır. 1992 yılına kadar Ankara’da tiyatro yapmıştır. Ayrıca o dönemlerde lisanslı kaleci olarak top koşturmuştur. 1992 yılında İstanbul’a gelmiş ve Hadi Çaman Yeditepe oyuncularına katılmıştır. İlk projesi 1993 yılında Şen Olasın Nuri Bey dizisi olmuştur. Daha sonra Yanlış Saksının Çiçeği, Herşey Çok Güzel Olacak, Eylül Fırtınası, Filler ve Çimenler gibi pek çok sinema filminde rol almıştır. Deli Yürek, Karagümrük Yanıyor, Karagül gibi dizilerde rol alan başarılı sanatçı oyunculuk kariyerine birçok proje sığdırmıştır.

Karakteri: Polis Özel Harekât'ın ilk nesil kurucularından. Üç Başkan diye anılan üç adamdan biri. BÖRÜ'nün adını, ruhunu ve taktiksel doktrinini koyan, hayatını doğuda, batakta, çatakta, asker ve halk ile elele geçirmiş, eşi benzeri zor bulunan bir vatan sevdalısı. Balyoz soruşturmasında safsata delillerle Hasdal hapishanesinde çürümeye terkedilmiş, yine de devletinden umudunu yitirmeyen yaşayan bir efsane.

Ahu Türkpençe (Asena Tümer): 2 Ocak 1977 doğumlu olan güzel oyuncu aslen Samsunludur. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğrenciyken oyunculuk yapmaya karar veren Ahu Türkpençe buradaki eğitimini yarım bırakmıştır. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne girerek oyunculuk eğitimi almıştır. Gurbetçiler, Bize Ne Oldu, Yedi Numara, Azad filmleriyle dizi sektörüne adım atan oyuncu "Bir İstanbul Masalı"ndaki Esma karakteriyle tanınmıştır. Daha sonra pek çok dizi ve film projesinde yer alan ünlü oyuncu son olarak Dağ 2 filmindeki başarılı performansıyla seyirci karşısına çıkmıştır.

Karakteri: Asena BÖRÜ timinin belkemiği. Doğruyu yapmaya çalışan, geçmişinden büyük bir yük ile en iyisini başarmaya çalışan bir kadın. Dünyada çok az yerde bulunan bir şey; sıcak çatışmada görevde erkeklerin ardında değil yanında duran kadın operatörler olması ayrıcalığı, Polis Özel Harekât'ın alameti farikalarından biri. Gerçek bir öyküden ilham alınmış olan Asena'nın öyküsü, Türk kadınının cesur ve nitelikli karakterinin bir temsili.

Serkan Çayoğlu (Kaya Ülgen): 1987 Almanya doğumlu olan oyuncu yine Almanya’da ekonomi eğitimi almıştır. Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi ünlü isimlerden oyunculuk eğitimi almıştır. Daha önce modellik yapan oyuncu 2014 yılında rol aldığı Kiraz Mevsimi dizisiyle ünlenmiştir. Oyuncu Kuzey Güney, Zeytin Tepesi, Hayatımın Aşkı gibi dizilerde rol almıştır.

Karakteri: Seri başladığında timin çömezi. Varlıklı bir aileden, kolej mezunu Kaya'nın Polis Özel Harekât'a katılma sebebi ise hazin ve onun içine maraz olmuş bir öykü. Bu sırrı timdeki arkadaşları bile bilmiyor.

Murat Arkın (Kemal Boratav): Cüneyt Arkın’ın oğlu olan Murat Arkın 4 Mayıs 1975 doğumludur. 1979 Vatandaş Rıza, 1981 Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk oyuncu olarak bulunan Murat Arkın Marmara Üniversitesi Enformatik bölümü mezunudur. Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başlamıştır. 2011 yılı Pis Yedili dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Harem, Kara Cemal, Dağ 2 filmlerinde rol almıştır.

Karakterki: Kendine tamamen zıt mizaçta olan can dostu Turan ile operasyonlara katılan Kemal, BÖRÜ'nün ülkenin en iyi ve etkili taarruz Özel Harekât timi olarak bilinmesinin bir sebebi. Harvard Üniversitesi, adli antropoloji doktorasını birincilikle veren, tamamen gönüllü olarak Özel Harekât'a katılan bir dahi. İnsanüstü analitik kabiliyetlerinin yaşattığı yalnızlığının boğucu gerçekleriyle her saniye cebelleşiyor. Kemal'in hızlı çalışan zekası, onu insanlardan iletişimsel olarak biraz uzak tutuyor.

Atıf Emir Berderlioğlu (Turan Kara): 28 Ekim 1979 Ankara doğumlu olan oyuncu ankara Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Heykel ve Grafik okuyan oyuncu TRT’de tanıtım koordinatörü olarak çalışmıştır. Âdem’in Treni, Bukalemun, 4 Saat, Kabakurgu, Camgöz, Panzehir, Dağ 2 filmlerinde rol alan oyuncu, Kavak Yelleri, Yer Gök Aşk, Sessiz Fırtına dizilerinde oynamıştır.

Karakteri: BÖRÜ'nün en disiplinsiz, en sorunlu üyesi. BÖRÜ ilk bölüm, o uzaklaştırma cezasından döndüğü gün başlıyor. Tüm kusurlarına, fevriliğine, ve zapt edilemez doğasına rağmen gözünü kırpmadan silah arkadaşları ve görevi için tehlikeye keyifle giren bir problem çocuk. Kendi harabeye dönmüş, efkarlarla dolu özel hayatının kefaretini, operasyonlarda dostlarının ve masumların canını kurtararak ödüyor.

Fırat Doğruloğlu (Behçet Orbay): 6 Temmuz 1974 tarihinde dünyaya gelen oyuncu Hatay İskenderunludur. Tiyatroya lise yıllarında başlayan oyuncu İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü’nü yarıda bırakarak Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü burslu olarak kazanmıştır. Tiyatro Çisenti, BÜMED gibi ekiplerde çalışan oyuncu 2009 yılında Ferhan Şensoy‘un aynı adlı eserinden uyarlanan “Haneler” adlı programda canlandırdığı Yaban karakteriyle tanındı. 2012 yılında yönetmenliğini Alper Çağlar‘ın yaptığı ve başrolünde Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar,Mesut Akusta, Cengiz Çoşkun‘un oynadığı “Dağ” adlı sinema filminde Yaşar Yüzbaşı Karakterini canlandırdı.

Karakteri: BÖRÜ'nün tim lideri, 2014 senesinde Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehlikeler arttıkça endişeleri artan, babacan bir gönül adamı. Emrindekileri kardeşleri gibi gören, onların canlarının sorumluluğunu, kararlarıyla ömür boyu taşımaktan kendini yiyip bitiren, vakur bir lider. Onu yetiştiren, Özel Harekat'ın ilk neslinden İrfan Aladağ'ın Balyoz soruşturması bünyesinde Hasdal'da haksız yere tutuklu yargılanması en büyük dertlerinden. Buna rağmen görevini eksiksiz yerine getiren, devletinin bir dediğini iki etmeyen bir öncü.

Ahmet Pınar (Barbaros Çepni): 1977 yılında dünyaya gelen oyuncu, Cesur Yürek ve Milat gibi dizilerde rol almıştır. Operasyonel Atış Teknikleri konusunda önemli bir beceriye sahip olan Ahmet Pınar, oyunculuk dışında koreografi, sunuculuk ve eğitmenlik de yapmaktadır. Ahmet Pınar son olarak Dağ 2 filminde rol almıştır.

Karakteri: Barbaros, telsiz kodu 34 50 olan BÖRÜ'nün mekaniği ve üçüncü unsur lideri. Atölyesinde mucit, sahada "breach" uzmanı, Barbaros iyi niyeti, cesareti ve dostlarına olan sarsılmaz inancıyla 34 50 unsurlarının en kıdemli üyelerinden biri. Babası bir Kıbrıs gazisi olan Barbaros, Yıldız Teknik Makine Mühendisliği mezunu, mektepli Polis Özel Harekâtçılardan.

Can Nergis (Tolga Erlik): 27 Mayıs 1985 doğumlu olan oyuncu üniversite eğitimini Londra’da tamamlamıştır. Uzakdoğu’da 7 yıl kalan Can Nergis Tayland’da modellik yapmıştır. 2011 yılı Herşeye Rağmen dizisi ile oyunculuğa başlamıştır. Daha sonra Dila Hanım, Paşa Gönlüm, Arka Sokaklar, Maral, Tatlı İntikam ve son olarak Anne dizilerinde rol almıştır.

Karakteri: BÖRÜ'nün gözü, kulağı ve istihbaratından sorumlu TEM görevlisi Tolga, timin fahri üyelerinden. Son on senedir her çetin görevde bilgi ve taze veri aktarımını time aktaran, ve çatışan unsurların bir adım önde olmasını sağlayan zehir gibi zeki ve hazırlıklı bir polis. Onu yetiştiren kişi ise TEM Daire Başkanı Turgut Atalay, efsanevi "Üç Başkan "diye anılan Özel Harekat'ı kuran üç kişiden biri.

Armağan Oğuz (Ayı Murat): 11 Şubat 1984 doğumlu olan genç oyuncu İstanbul Erkek Lisesinde ve Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunudur. 2008 yılında Best Model Of Türkiye yarışmasında birinci olmuştur. Daha sonra Amerika’ya yerleşen oyuncu New York Film Academy'de oyunculuk eğitimi almıştır.

Karakteri: BÖRÜ timinin ağır silah uzmanı. Tüfeği gürlediğinde araba alarmları öttüren 7.62'lik bir azman. Murat bir zamanlar kiloluyken, Turan Kara'nın uzaklaştırmasından sonra perhiz ve sporla 20 kilo veren şen şakrak, şakacı ve romantik bir Barış Manço sevdalısı. En sevdiği türkü Gülpembe ve timi bunu biliyor.

Ozan Ağaç (Baran Harput): Ozan Ağaç Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Bugüne kadar Bu Kalp Seni Unutur mu?, Kahramanlar, Türk Malı, Karadayı, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Sarıkamış Çocukları, Dağ 2 ve İçerde gibi sinema ve dizilerde rol almıştır. Dizi ve sinema dışında tiyatro ve reklamlardada yer alan Ozan Ağaç reklam seslendirmeleri çalışmalarınıda sürdürmektedir. Ozan Ağaç bazı kaynaklarda edinilen bilgiye göre aslen Artvin’lidir.

Karakteri: İstanbul'un varoşlarından, serserilikten, BÖRÜ'nün cenah kolunda göreve kadar ilerleyen bir genç adam. En yakın dostu Ömer'le ayrılmaz bir ikili.

Bedii Akın (Ömer Tunç): Aşk Emek İster dizisi ile Türkiye’de ilk dizi oyunculuğunu gerçekleştiren Bedii Akın ardından Japonya’da bir kısa film çekmiş ve oynamıştır. Daha sonra Dağ 2 sinema filmi kadrosuna dahil olmuştur. Filmde Türkmen Baturu Boran karakterini canlandırmıştır. Bedii Akın ünlü yazar Bedii Faik Akın’ın torunudur. Londra’da master yapmış aynı zamanda oyunculuk eğitimi alarak kendisini geliştirmiştir. Yaşamak istediği yerin Londra olduğunu belirten Bedii Akın İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Dedesi Bedii Faik Akın aslen Balıkesir Bandırma’lıdır.

Karakteri: BÖRÜ'nün ikinci sürücüsü, Baran'ın can dostu. Parlak fikirleriyle şefini kızdırsa da, doğaçlama çözümleriyle ve pes etmeyen oluşturuculuğuyla vazgeçilmez bir unsur üyesi.

Gürol Tonbul (Turgut Atalay): Gürol Tonbul İzmir Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Dalı üzerine eğitimini tamamlamış ardından Yüksek Lisans yapmıştır. Yaklaşık 40 yıldan fazladır yaşantısını İzmir’de sürdürmektedir. Kendisini İzmir’li olarak gördüğünü belirtmektedir.

Karakteri: Üç Başkan'dan ikincisi. Polis Özel Harekât'ta geçirdiği senelerden sonra yüksek birikimi, istihbarat tecrübesi, ve nitelikli milliyetçiliğinden dolayı TEM'in Daire Başkanlığına yükseltilen Turgut Başkan, kardeşi kadar sevdiği Kenan Tümer'in ölümünden, ve İrfan Aladağ'ın haksız yere tutuklanmasından sonra doğrular uğruna artan karanlıkta mücadele etmekte. TEM'de olmasına rağmen BÖRÜ timi ona ayakta kalan son Başkan olarak her zaman hürmet eder.

BÖRÜ'NÜN OLUŞTURUCUSU ALPER ÇAĞLAR KİMDİR?

1 Eylül 1981’de Ankara’da doğdu. Robert Kolej bünyesindeki lise hayatı boyunca irili ufaklı birçok öykü, animasyon ve çizgi romanı tasarlayan Çağlar, ilk filmini lise ikideyken Kırgızistan'da çektiği belgesel filmi "Not So Far Away" ile gerçekleştirdi. Lise eğitimi ardından kazandığı burs ile Amerika'da University of Virginia'da okuyan yönetmen, eğitimini Medya İlişkileri, İletişim ve son olarak Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde tamamladı. 2004 yılında çektiği “4 saat” isimli film ile devam etti. Reklam ve film projelerinde yer aldıktan sonra 2006’da ÇağlarArts isimli yapım şirketini kurdu. George Lucas hayranı olan Alper Çağlar, şirketine isim verirken LucasArts’tan ilham aldı. İlk 2 kısa filmiyle yerel festivallerden ödülleri alan Çağlar, ilk büyük festival başarısını Akbank Kısa Film Festivalinde “Camgöz” adlı noir filmiyle ödül kazanarak gerçekleştirdi. 2008 yılında kısa dönem askerlik görevini yaptı.

2009 yılında ise ilk uzun metraj filmi “Büşra”yı çekti. 2012 yılında Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Mesut Akusta, Cengiz Çoşkun’un başrollerinde yer aldığı “Dağ” ile hem iyice tanındı hem de gişe başarısı kazandı. 2014 yılında Emin Boztepe, Cüneyt Arkın, Emir Benderlioğlu, Kaan Urgancıoğlu’nun rol aldığı “Panzehir” adlı sinema filminin senaristliğini ve yönetmenliğini yaptı. 2016’da ise Dağ 2 adlı devam filmini çekti.

BÖRÜ DİZİSİNDEN KARELER:



