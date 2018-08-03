Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaceli Tütünçiftlik sahilde 'Kumsal' olarak adlandırılan ve tehlikeli olduğu için denize girmenin yasaklandığı bölgede, serinlemek için suya giren Suriyeli Abdurrahman Cemaleddin, bir süre sonra dalgalara kapılıp çırpınmaya başladı. Bu durumu gören ve bölgede görev yapan Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu hemen kıyıya çıkardı. İlk yardım eğitimi alan kadın zabıta memuru Zeynep Aksel, müdahalede bulunarak kendini kaybeden çocuğu hayata döndürdü.

Abdurrahman Cemaleddin, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen çocuğun Gebze'de özel bir hastaneye sevk edilip oksijen tedavisi uygulandığı öğrenildi.