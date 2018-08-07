Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli maaşları ne zaman, ayında kaçında yatacak? sorularının cevapları haberimizde. Tarih açıklandı! Ramazan Bayramı’nda verilen ilk ikramiyenin ardından gözler ikinci ikramiyeye çevrildi. 21 Ağustos’ta başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi emekliler ‘ikramiye ne zaman ödenecek’ diye merak ediyorlar. Emeklilerin bin liralık ikramiye ile az da olsa yüzleri gülecek. Kurban Bayramı’nın salı gününe denk gelmesi nedeniyle ikramiyelerin ve maaşların ne zaman yatacağı merak ediliyor. Kurbanlık alışverişlerini tamamlamak isteyenler ikramiyelerin bir an önce yatmasını bekliyor. Başkan Erdoğan, yılda iki kez emeklilere ikramiye verileceğini açıklamış, bayramlarda alınacak olan ikramiyelerin bin lira olacağını belirtmişti. Peki o ikramiyeler ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli maaşları hangi gün yatacak? Bayram öncesi merak edilenler haberimizde

KURBAN BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği merak ediliyor.

Bayram ikramiyesi, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta ödenecek.

Ayrıca, vefat eden sigortalılardan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında,

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağı ifade edildi.

Kurban Bayramı için toplam 11.767.550 emekli ve hak sahibine, toplam 10.417.886.693 TL bayram ikramiyesi olarak ödeneceği açıklandı.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ KİMLERE VERİLECEK?

Bakanlar Kurulu kararı ile geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda emeklilere bin lira ikramiye verilmişti. Buna göre Kurban Bayramı’nda emeklilere bin lira ikramiye daha verilecek. Bayram ikramiyesinden SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri yararlanacak. Emekli ikramiyesi hangi tarihte yatacak henüz bir açıklama yapılmadı ancak Ağustos ayında bayramdan önce yatması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADARDIR?

Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 1000 TL'dir. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılmaktadır.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Vefat eden sigortalılardan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.



Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 1.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.